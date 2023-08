Guida passo dopo passo su come lanciare il vostro sito di e-commerce

Aprire un sito di e-commerce offre numerosi vantaggi e opportunità che rendono tale opzione decisamente interessante per moltissime aziende, piccole o grandi che siano

L’apertura di un sito e-commerce consente infatti di accedere a un mercato globale superando i limiti geografici tipici dei negozi fisici. Ma come si apre un negozio online? Quali sono i vari step da seguire? Di seguito una pratica guida per lanciare il proprio sito e-commerce.

# 1 – Ricerca e pianificazione

Il primo passo riguarda la ricerca e la pianificazione. È fondamentale, innanzitutto, scegliere un settore o una nicchia di mercato che ci interessi e in cui ci sia domanda. Si devono poi analizzare i propri concorrenti per capire cosa funziona nel settore scelto e come ci si può differenziare. Si dovrà poi decidere se si vogliono proporre prodotti di marca propria o prodotti di terze parti. È fondamentale considerare anche quali saranno le modalità di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti. Si dovrà poi stimare il budget necessario per la creazione, il lancio e la gestione del proprio sito di e-commerce.

# 2 – Gli aspetti burocratici

Il secondo passo obbligato è quello di occuparsi degli aspetti legali e burocratici; si dovrà scegliere innanzitutto la forma giuridica più adatta al business che si intende intraprendere; si può optare per una ditta individuale, per una società a responsabilità limitata, una società di persone ecc. A questo proposito è consigliabile rivolgersi a un commercialista che può sbrigare per noi la gran parte degli aspetti burocratici: scelta del codice di attività (codice ATECO), apertura della partita IVA, iscrizione alla CCIAA, presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ecc. Si deve ricordare anche che le aziende devono essere in possesso di PEC (Posta Elettronica Certificata).

# 3 – Sviluppo del sito e-commerce

Sbrigati gli aspetti burocratici, si può iniziare a pensare allo sviluppo del proprio sito; a questo proposito è innanzitutto necessario scegliere una piattaforma e-commerce che permetta di creare da zero il proprio negozio online. Si dovrà scegliere e registrare un nome di dominio che sia rilevante per la propria attività, scegliere un template e un design accattivanti, creare contenuti (testi, immagini, video che descrivano i prodotti e la propria attività ecc.) e configurare l’esperienza di acquisto, ovvero impostare categorie di prodotti, prezzi, opzioni di pagamento (a questo proposito è necessario appoggiarsi a un fornitore di servizi di pagamento) e metodi di spedizione possibilmente stipulando accordi vantaggiosi con uno o più spedizionieri.

# 4 – Preparazione dei prodotti e configurazione operativa

La preparazione dei prodotti è molto importante; saranno necessarie foto professionali di alta qualità e descrizioni dettagliate; per quanto riguarda i prezzi, essi dovranno tenere conto di costi di produzione, spese generali e anche delle offerte della concorrenza. Fondamentale è poi una corretta gestione dell’inventario; si dovrà infatti tenere traccia delle quantità disponibili dei prodotti e impostare allarmi per il riordino.

Si dovranno poi configurare le varie opzioni di pagamento (carte di credito, bonifici bancari, PayPal, contrassegno, POS virtuale ecc.) e decidere anche quali opzioni di spedizione offrire (standard, express, ritiro in negozio ecc.). È altresì necessario stabilire politiche chiare relativamente ai resi, al cambio merce e ai rimborsi.

# 5 – Test e controllo di qualità

Si dovranno effettuare test approfonditi per verificare che il sito funzioni correttamente, che i processi di acquisto siano fluidi e che non ci siano errori. È opportuno a tale proposito effettuare transazioni di prova e verificare che i metodi di pagamento e spedizione funzionino correttamente.

# 6 – Strategia di marketing e lancio del negozio online

Una volta superati i test si dovranno pianificare le strategie di marketing, incluse pubblicità online, social media, e-mail marketing e SEO per poi annunciare il lancio del sito attraverso i canali di marketing selezionati. È anche possibile considerare offerte speciali per attirare i primi clienti.

# 7 – Monitoraggio e ottimizzazione

È consigliabile utilizzare strumenti analitici per monitorare il traffico, le conversioni e altre metriche chiave. Di notevole importanza è poi raccogliere feedback dai clienti e apportare miglioramenti in base alle loro opinioni. In seguito si dovrà sempre continuare a ottimizzare il proprio sito, i processi di acquisto e le strategie di marketing per migliorare le prestazioni complessive.