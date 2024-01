Cervello: scoperta la legge matematica che regola la distribuzione dei neuroni

La possibilità di simulare digitalmente il cervello umano fa parte di un progetto che prende il nome Human Brain Project. Finanziato dall’Unione Europea con un miliardo di euro nel 2015, è ancora in fase di sviluppo. L’obiettivo è quello di comprendere la complessità di quest’organo e di mappare 85 miliardi di neuroni e 100mila miliardi di sinapsi. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Cerebral Cortex fa parte di questo innovativo progetto. Gli autori di questo studio hanno scoperto l’esistenza di una legge matematica che regola la distribuzione dei neuroni, ecco le loro affermazioni:

Il numero di neuroni e la loro variazione spaziale sono caratteristiche organizzative fondamentali del cervello. Nonostante un ampio corpus di dati disponibili in letteratura, tuttavia, la distribuzione statistica della densità neuronale all’interno delle aree cerebrali e tra di esse è ancora per gran parte sconosciuta. In questo lavoro, mostriamo che questa densità è compatibile con una distribuzione log-normale in diverse specie di mammiferi.