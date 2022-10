NACON: ora disponibili le nuove cuffie RIG PRO SERIES

L‘azienda NACON ha annunciato la disponibilità nei negozi della sua nuova gamma di cuffie RIG “PRO SERIES”

NACON (clicca qui per visitare il sito) è uno dei principali protagonisti dell’editoria videoludica e produttore di accessori per il gioco di alta qualità. L’azienda è lieta di annunciare che le cuffie da gioco RIG “PRO Series” sono disponibili sul mercato europeo dal 4 Ottobre. La “Serie PRO” comprende otto nuovi modelli di tre gamme: RIG 300 PRO, RIG 500 PRO e RIG 800 PRO.

Dichiarazioni in merito alle nuove cuffie RIG PRO SERIES di NACON

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito alle nuove cuffie di casa NACON.

Siamo lieti e orgogliosi di annunciare il lancio della nuova generazione di cuffie da gioco RIG in Europa e di offrire ai giocatori di console e PC una gamma di opzioni adatte al loro stile di gioco,

ha dichiarato Gregory Morquin, Global Business Director di NACON. Che ha poi continuato, affermando che:

Oltre alle due nuove cuffie cablate, abbiamo voluto apportare un importante aggiornamento alle RIG 800 PRO, le nostre popolari cuffie da gioco wireless, aggiungendo una docking station multifunzionale. La nuova serie PRO offrirà ai giocatori il comfort e le prestazioni ineguagliabili delle cuffie da gioco RIG, il tutto a un prezzo vantaggioso.

G 300 PRO: cuffie da gioco di qualità eccezionale al miglior prezzo

I giocatori possono ora giocare più a lungo, più comodamente e senza spendere una fortuna, grazie alle prestazioni impareggiabili delle cuffie RIG 300 PRO. I suoi ampi padiglioni isolanti incorporano driver da 40 mm sintonizzati con precisione, che offrono bassi ricchi e alti chiari. Il microfono può essere sollevato per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. L’archetto flessibile, leggero e praticamente indistruttibile è abbinato a cuscinetti in schiuma che offrono il comfort necessario per lunghe sessioni di gioco.

RIG 300 PRO è disponibile in diversi modelli:

300 PRO HS per PlayStation , in bianco o nero, al prezzo di € 29,99

, in bianco o nero, al prezzo di € 29,99 le 300 PRO HX per Xbox , in bianco o nero, al prezzo di € 29,99

, in bianco o nero, al prezzo di € 29,99 ed infine le 300 PRO HN per Nintendo Switch, in nero, al prezzo di € 29,99

Tutti i modelli sono compatibili con console e PC, e tutti i supporti dotati di jack da 3,5 mm.

RIG 500 PRO (GEN 2): Le cuffie da gioco pronte per la competizione

La nuova generazione di cuffie RIG 500 PRO ha tutto ciò che ha reso la prima edizione un successo, con molti miglioramenti. È dotato di un nuovissimo archetto in metallo, leggero, flessibile e altamente resistente. I cuscinetti auricolari in doppio materiale aiutano a bloccare i rumori esterni e offrono un comfort duraturo. Le cuffie sono dotate di driver da 50 mm, ottimizzati per i giochi con audio 3D. Il codice di attivazione Dolby Atmos incluso nelle cuffie, valido per 2 anni, garantisce un’immersione totale nei vostri giochi preferiti.

RIG 500 PRO è disponibile in diversi modelli:

500 PRO HC (GEN 2) per console , in bianco o nero, al prezzo di € 79,99

, in bianco o nero, al prezzo di € 79,99 e le 500 PRO HA (GEN 2) per PC, in nero, al prezzo di € 79,99

RIG 500 PRO HC è compatibile con console e con tutti i supporti dotati di jack da 3,5 mm. RIG 500 PRO HA viene fornito con un cavo a Y per la scheda audio ed è consigliato per i giochi su PC. Rimane compatibile anche con console.

RIG 800 PRO: Le cuffie da gioco wireless con base multifunzionale

RIG 800 PRO vi porta a un livello superiore con la sua docking station multifunzionale, che fornisce connessione wireless, ricarica e custodia delle cuffie. L’adattatore USB wireless rimovibile può anche essere collegato direttamente alla console, al PC o al laptop, consentendo di collocare il dock ovunque si desideri. Oltre alla durata della batteria di 24 ore, le cuffie leggere offrono un comfort eccezionale ai giocatori grazie all’archetto leggero con sospensione regolabile e ai cuscinetti auricolari in doppio materiale. Ciò permette di giocare per ore senza alcun fastidio. I driver da 40 mm con potenziamento dei bassi sono stati messi a punto per il suono 3D e offrono un’immersione totale nel gioco.

RIG 800 PRO è disponibile in diversi modelli:

800 PRO HS per PlayStation al prezzo di € 199,99

al prezzo di € 199,99 Le 800 PRO HX per Xbox a € 199,99

a € 199,99 ed infine le 800 PRO HD per PC a € 199,99

I modelli 800 PRO HD e 800 PRO HX includono una licenza a vita per Dolby Atmos e offrono ai giocatori un audio tridimensionale, semplicemente collegando le cuffie alla loro piattaforma preferita.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove cuffie RIG PRO SERIES di NACON ?