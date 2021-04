Recensione Oddworld: Soulstorm, l’odissea di Abe continua

Per i fortunati possessori di PS5, Oddworld: Soulstorm è finalmente disponibile con l’abbonamento PlayStation Plus, e noi vogliamo raccontarvelo nella nostra recensione

Prendere in mano un’eredità così grande dopo tanti anni non è mai semplice, specie quando parliamo di un franchising con una storia così travagliata come quella di Oddworld. Le avventure di Abe si ripetono ormai dal 1997, quando il platform uscì sulla prima PlayStation nel giubilo generale. Ad Abe’s Odissee seguì poi un sequel chiamato Abe’s Exoddus, a continuare le avventure del Mudokon e dei suoi amici. Dopo diversi remake e tanti cambiamenti, sbarca su PS5 Oddworld: Soulstorm, remake diretto del secondo capitolo della saga distribuito gratuitamente sul PlayStation Plus. Saranno riusciti i ragazzi di Oddworld Inhabitants a riportare le avventure di Abe a nuovo smalto? Scopriamolo insieme nella nostra recensione di Oddworld: Soulstorm!

L’odissea di Abe

Per chi non conoscesse Abe facciamo un piccolo recap prima di iniziare con la recensione vera e propria. Era il lontano 1997 quando Abe’s Oddysee fece capolino sulla prima PlayStation e su PC. Il platform venne accolto bene da subito, affermandosi come un ottimo prodotto del genere. Il nostro Abe tornò poi nel 2014 con Oddworld: New ‘n’ Tasty, un remake del capitolo del ’97, riportato di recente anche su Nintendo Switch da Just Add Water con eccellenti risultati. Il remake del 2014 ha segnato il ritorno del Mudokon ufficialmente, e il porting su Switch non ha fatto altro che incrementare l’hype per la saga sia tra i fan storici che tra i neofiti. Nel 2016, il team di sviluppo svela di star lavorando ad un sequel di Odysee dal nome Oddworld: Soulstorm, di conseguenza sequel diretto di New ‘n’ Tasty.

Dove eravamo rimasti?

In questa nuova avventura, ci ritroviamo a vestire i panni di Abe in seguito alla fuga dalla fabbrica RaptureFarms. Innalzato a guida dei Mudokon, il nostro eroe si ritrova a dover affrontare nuovamente la minaccia dei Glukkon, incapaci di accettare la loro sconfitta. Il temibile Molluck, infatti, intenzionato a vendicarsi scova il rifugio dei Mudokon e attacca i poveri alieni. Ritrovatosi di nuovo in fuga e senza una dimora, Abe si troverà a dover sabotare la distribuzione di una bibita energetica prodotta dai malvagi Glukkon, che assoggetta le menti di chi la beve.

La componente narrativa è sicuramente il punto di forza di Oddworld: Soulstorm (così come dei suoi predecessori). Nonostante il titolo arrivi dopo anni e anni di attesa, i fan della serie non hanno dimenticato le peripezie di Abe. Forte di un’eredità così importante, lo studio è riuscito a dare un nuovo scopo al nostro eroe, che si ritrova nuovamente al punto di partenza e con un popolo da salvare. Peccato solo per la discontinuità della narrazione, che alterna sezioni profonde e dettagliate a parti decisamente troppo frettolose.

Una nuova identità

Uno dei punti di forza di Oddworld: Soulstorm è sicuramente la libertà di manovra che i ragazzi di Oddworld Inhabitants hanno voluto concedere ad Abe in questo nuovo capitolo della serie. Se in passato il gameplay del Mudokon si riduceva ai comandi di movimento base e all’interazione con i suoi compagni da salvare, qui troviamo numerose novità. Depredando casse e armadietti, sarà possibile trovare o craftare oggetti e risorse per procedere nel gioco. Tra bombe, lanciafiamme e liquido infiammabile, il gameplay di Soulstorm si arricchisce di numerose dinamiche dando una leggera svecchiata ad un titolo che resta, comunque, intenzionalmente conservatore. Anche la modalità di controllo (sia dei compagni che dei nemici) è stata rivista e migliorata, per concedere più possibilità al giocatore.

Quando definiamo Soulstorm “intenzionalmente conservatore”, ci riferiamo ad una meccanica in particolare, caratteristica della serie: il trial and error. Uno dei maggiori difetti di questo gioco risiede proprio nel costante provare e riprovare al stessa sezione per decine di volte finchè le cose non vanno come dovrebbero. Complice una IA non proprio eccezionale e comandi un po’ troppo legnosi, in alcune sezioni il gioco si rivela decisamente frustrante e l’unica soluzione per procedere è quella di andare per tentativi. Capiamo il voler restare fedeli alla tradizione del nome, ma se la maggior parte dei remake ha abbandonato questa formula, un motivo ci sarà…

Anche l'occhio vuole la sua parte

Una delle grosse novità di Oddworld: Soulstorm e probabilmente la meglio riuscita, risiede nel comparto grafico e artistico. Inanzitutto, la scelta di spostare la visuale dal 2D al 2.9D (o come vogliate chiamarlo) risulta assolutamente vincente, regalando una prospettiva decisamente più interessante al mondo di gioco. In alcune sezioni, tra percorso principale e stanze segrete, il colpo d’occhio risulta davvero notevole. Le cutscene sono davvero dei gioiellini per grafica, messa in scena e dettagli. Oltre a ciò, su PlayStation 5 il gioco si presenta davvero bene. Con una risoluzione di 1440p e un frame rate ancorato a 60 fps, il titolo oltre ad essere un piacere per gli occhi risulta anche stabile. Ad incorniciare il tutto troviamo un’ottima colonna sonora così come il sound design, oltre a decine di riferimenti sparsi quà e là.

Anche qui, però, non è tutto oro ciò che luccica. La telecamera, a causa proprio della profondità ibrida del mondo di gioco, spesso gioca dei brutti scherzi. Per favorire il colpo d’occhio del meraviglioso mondo creato dai designer di Oddworld Inhabitants, viene sacrificato il gameplay a discapito dei giocatori che spesso si ritrovano ad incappare in strafalcioni decisamente evitabili. Oltre a ciò, spesso e volentieri saltano fuori i problemini legati ad una produzione non proprio ad alto budget. In particolare, il gioco soffre di un discreto numero di bug (soprattutto nella versione PC) abbastanza frustranti.

Conclusioni

Oddworld: Soulstorm si rivela sicuramente un degno successore del primo capitolo delle avventure di Abe. Conquistato il ruolo di “sequel che non è mai stato” più che remake di Exoddus, questo capitolo introduce tante novità di gameplay e nel comparto tecnico, beneficiando anche delle possibilità offerte da PS5. Nonostante ciò, i problemi ci sono e non possono essere ignorati. Se da un lato il mondo di gioco è meraviglioso, dall’altro la telecamera gioca spesso brutti scherzi. Allo stesso modo, sebbene siano state implementate tante novità nel gameplay, i bug e la scarsa IA dei nemici portano facilamente il giocatore alla frustrazione. Come già detto, capiamo il voler restare fedeli ad un nome e al tipo di gioco che era Oddworld: Abe’s Odissee, ma non siamo più negli anni ’90. Il mercato cambia, le software house si adattano e alcune scelte vengono abbandonate a beneficio di altre più attuali e funzionanti. Ed è proprio questo, probabilmente, il problema più grosso di Soulstorm: il trial and error costante, dettato da una legnosità decisamente fuori moda.

