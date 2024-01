Tineco svela FLOOR ONE SWITCH S7 al CES 2024

Tineco, leader nell’ambito della manutenzione dei pavimenti e dei dispositivi per la casa intelligente, sfrutta la sua presenza al CES per introdurre il suo innovativo prodotto: FLOOR ONE SWITCH S7, che presenta numerose caratteristiche rivoluzionarie

Il nuovo FLOOR ONE SWITCH S7 rappresenta l’elettrodomestico all-in-one di Tineco che integra in modo impeccabile vari accessori, fungendo sia da lavapavimenti che da aspirapolvere. Una soluzione ideale per coloro che dispongono di spazio limitato e cercano un dispositivo per la pulizia completo. Con questo prodotto, l’azienda cinese si impegna a combinare due funzioni essenziali per mantenere la casa sempre impeccabile e pulita in ogni suo angolo: aspirazione e lavaggio.

FLOOR ONE SWITCH S7: l’alleato per eliminare la polvere

Grazie al suo design distintivo e agli accessori inclusi, Tineco Floor One Switch S7, consente di eliminare la polvere anche nei punti più difficili da raggiungere, come sotto il divano, gli stipiti delle porte e finestre, e persino all’interno del divano. Le caratteristiche includono un bastone con spazzola a rullo per pavimenti, uno con testina sottile per aree più piccole e difficili, e un attacco specifico per tessuti come tappeti e divani.

L’elettrodomestico Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è un completo sistema 2-in-1 che funge sia da aspirapolvere che da lavapavimenti. Grazie al supporto per la trasformazione in lavapavimenti, è in grado di pulire l’intera casa in modo approfondito. Il sistema autopulente FlashDry rende il processo di igienizzazione facile e veloce, con la spazzola asciutta e disinfettata in soli 5 minuti.

Questo modello integra tecnologie all’avanguardia, tipiche di Tineco, garantendo prestazioni elevate. La tecnologia MHCBS assicura un lavaggio impeccabile, eliminando l’acqua sporca e lavando con acqua pulita a 450 rotazioni al minuto.

Per quanto riguarda l’aspirazione, il sistema PureCyclone a 5 livelli garantisce il filtraggio del 99,97% della polvere, mentre il sistema SmoothPower aggiunge motricità alle ruote, annullando il peso della lavapavimenti.

La spazzola ZeroTangle riduce al 99,99% l’annodamento dei peli durante l’aspirazione, garantendo un funzionamento più efficiente. Con un LED illuminante il pavimento, il modello aiuta a individuare anche le particelle di polvere più piccole. La tecnologia Pouch cell prolunga la durata della batteria di tre anni.

Il Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 sarà disponibile a partire da marzo al prezzo di 899 euro su Tineco e Amazon.

E voi? Cosa ne pensate del nuovo Tineco FLOOR ONE SWITCH S7? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).