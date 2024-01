TCL svela TV QD-Mini LED 115″ e innovazioni smart a CES 2024

Durante l’esibizione, ha presentato la sua tecnologia di visione rivoluzionaria, intrattenimento avanzato, dispositivi mobili di nuova generazione e un ecosistema domestico intelligente destinato a plasmare l’interazione delle persone con il futuro della tecnologia in tutto il mondo.

Come apice dello spettacolo, TCL ha annunciato straordinari progressi nella tecnologia Mini LED, svelando il nuovo TV Mini LED da 115 pollici e una notevole gamma di dispositivi domestici avanzati, tecnologia mobile innovativa e miglioramenti nella qualità visiva dei pannelli.

Frederic Langin, CCO di TCL Europe, commenta: “Siamo lieti di partecipare al palcoscenico globale dell’innovazione insieme ad altri autorevoli esperti della tecnologia che sta per ridefinire il nostro mondo e plasmare il modo in cui vivremo in futuro. In TCL, siamo orgogliosi di non solo prevedere le tendenze di domani, ma anche di plasmarle attivamente. Il nostro progresso rivoluzionario nel Mini LED sta aprendo la strada all’esperienza di intrattenimento domestico più immersiva e accessibile per gli utenti di tutto il mondo, mentre il nostro avanzato ecosistema domestico intelligente consente a tutti ambienti abitativi più confortevoli e connessi. TCL è un attore attivo nei mercati europei di elettronica di consumo da molti anni. Ora siamo il marchio numero 2 in Francia, il numero 3 in Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia e il numero 5 in gran parte dei paesi europei. TCL si impegna a dare valore ai propri clienti offrendo loro un facile accesso alla tecnologia all’avanguardia volta a migliorare le loro vite quotidiane”.