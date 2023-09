Xiaomi Watch 2 Pro e Smart Band 8: caratteristiche e prezzi in Italia

Xiaomi ha lanciato Xiaomi Watch 2 Pro e Xiaomi Smart Band 8, progettati per offrire agli utenti un’esperienza connessa insieme alla nuova Xiaomi 13T Series

Xiaomi ha lanciato in Italia la sua ultima gamma di dispositivi smart wearable, Xiaomi Watch 2 Pro e Xiaomi Smart Band 8, progettati per offrire agli utenti un’esperienza connessa insieme alla nuova Xiaomi 13T Series. Questi device di ultima generazione sono in grado di ridefinire il modo in cui gli utenti utilizzano la tecnologia a supporto del benessere e delle prestazioni sportive, migliorando comodità ed efficienza nella vita quotidiana.

Xiaomi Watch 2 Pro e Smart Band 8 in Italia: Smarter Every Wear

Xiaomi Watch 2 Pro, basato su WearOS di Google, è in grado di offrire un’esperienza intelligente ed efficiente senza rinunciare all’eleganza. Combina infatti prestazioni ultraveloci, batteria di lunga durata, display potenziato e un design che risponde alle esigenze di salute e fitness.

Una delle caratteristiche principali di Xiaomi Watch 2 Pro è l’integrazione con la popolare suite di app di Google come: Google Wallet, Google Maps e Google Assistant, oltre a una serie completa di funzionalità di monitoraggio del benessere e del fitness. Questa cooperazione migliora connettività, personalizzazione e produttività del prodotto offrendo agli utenti un nuovo livello di praticità.

Xiaomi Watch 2 Pro è equipaggiato con la piattaforma wearable di nuova generazione Snapdragon W5 + Gen 1, che garantisce velocità ed efficienza energetica. Gli utenti possono usufruire della connettività LTE dello smartwatch, che consente di rimanere connessi allo smartphone senza doverlo portare ovunque.

Funzionalità

Gli appassionati di fitness apprezzeranno la precisione offerta dal GNSS a doppia banda, che garantisce un accurato monitoraggio del fitness e degli allenamenti. Con oltre 150 modalità sportive, Xiaomi Watch 2 Pro fornisce un’analisi completa dell’allenamento e statistiche sulle prestazioni. Inoltre, rileva preziose informazioni sulla qualità del sonno, aiutando gli utenti a comprendere i pattern sonno e a prendere decisioni per migliorare il proprio benessere.

Xiaomi Watch 2 Pro è caratterizzato da un design elegante e una resistente struttura in acciaio inossidabile, ed è disponibile con un lussuoso cinturino in pelle o in robusta gomma fluorurata. Il suo display AMOLED da 1,43” ad alta risoluzione è dotato di una corona girevole e di un tasto di scelta rapida, che consente agli utenti di navigare tra le funzioni personalizzate e di scegliere tra più di 20 watch face preinstallati. Per una maggiore personalizzazione, è disponibile una gamma di cinturini removibili.

Xiaomi Watch 2 Pro e Smart Band 8 in Italia: Sport Meets Style

Xiaomi Smart Band 8 è l’ultima novità della linea di fitness band di Xiaomi; dispone di oltre 150 modalità sport, offrendo agli utenti un’ampia selezione di attività di fitness tra cui scegliere. Inoltre, offre il monitoraggio in tempo reale e le statistiche di allenamento, assicurando agli utenti dati precisi. Per gli appassionati di corsa, la modalità ‘pebble’ può essere agganciata alla fibbia di una scarpa, fornendo dati dettagliati sulla corsa e valutando la corretta postura per migliorare le prestazioni.

Xiaomi Smart Band 8 è dotata di monitoraggio della SpO2 e della frequenza cardiaca per tutto il giorno, monitoraggio del sonno, e persino registrazione e previsione del ciclo mestruale femminile. Dotato del più recente chipset Apollo 4 Blue Lite, Xiaomi Smart Band 8 offre un’esperienza d’uso estremamente fluida. La batteria potenziata da 190mAh garantisce fino a 16 giorni di utilizzo con una sola carica. Inoltre, una nuova funzione di ricarica rapida riduce il tempo di ricarica a un’ora assicurando una carica completa in minor tempo.

Display

Con una resistenza all’acqua di 5ATM, Xiaomi Smart Band 8 si adatta a diversi ambienti e attività. Il suo design rinnovato comprende un display AMOLED cristallino ad alta risoluzione da 1,62″ dalla forma ovale, una copertura in vetro CORNING GG3 e una cornice metallica NCVM. Gli utenti possono scegliere tra due opzioni di colore Gold o Graphite Black.

Xiaomi Smart Band 8 è dotata di oltre 200 quadranti preimpostati, tra cui opzioni a tema gioco, che consentono agli utenti di personalizzare il dispositivo in base al proprio umore e stile. Il nuovo design del cinturino a sgancio rapido offre una varietà di materiali e design, tra cui opzioni di pelle intrecciata, a scacchi, doppia fascia e catena in acciaio inossidabile. Questa versatilità assicura che il dispositivo si adatti a varie occasioni.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Watch 2 Pro e sarà disponibile nelle versioni e-SIM e Bluetooth nelle colorazioni Black e Silver. In particolare Xiaomi Watch 2 Pro 4G – LTE arriverà nelle prossime settimane su mi.com e Vodafone al prezzo di 329,99€. Xiaomi Watch 2 Pro Bluetooth in colorazione Silver è disponibile da oggi per l’acquisto online su Mediaworld e Unieuro al prezzo di 269,99€ e, da oggi al 27 settembre, sarà disponibile in early bird al prezzo speciale di 249,99€.

Xiaomi Smart Band 8, nelle colorazioni Graphite Black e Gold, è disponibile a partire da oggi 26 settembre alle ore 15:30 su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo al prezzo di 39,99€. Inoltre, solo su mi.com e fino al 27 settembre, sarà possibile approfittare del bundle con la Running Clip.

Che ne pensate dei nuovi smartwatch Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!