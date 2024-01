Prestazioni e stile: AOC GAMING 24G4X e 27G4X, 180 Hz e design innovativo

AGON by AOC, inizia il nuovo anno con il lancio della serie G4 per la linea AOC GAMING, dopo il successo della serie G2, la nuovissima serie G4 si distingue per un design elegantemente rinnovato

Il monitor AOC GAMING 24G4X da 23,8″ e il modello 27G4X da 27″ presentano pannelli Fast IPS per colori vivaci e ampi angoli di visione, un impressionante refresh rate di 180 Hz, tempi di risposta GtG di 1 ms e supporto per NVIDIA G-SYNC. Con caratteristiche all’avanguardia e un’estetica accattivante, questi nuovi modelli promettono di elevare l’esperienza di gioco per gli appassionati e i professionisti degli esports.

Un avanzamento continuo per prestazioni eccellenti

Entrambi i monitor, il 24G4X e il 27G4X, offrono un’esperienza di gioco impeccabile grazie alla frequenza di aggiornamento di 180 Hz, garantendo fluidità e reattività. La risoluzione Full HD (1920×1080) si adatta perfettamente alle dimensioni di 24″ e 27″, consentendo framerate elevati con GPU mainstream. I pannelli Fast IPS assicurano colori precisi e ampi angoli di visione, rendendo questi monitor adatti anche ad attività di editing e streaming al di fuori del gaming.

Con tempi di risposta GtG di 1 ms e la tecnologia Fast IPS, questi modelli sono progettati per offrire massima precisione e nitidezza, eliminando il ghosting in giochi ad alto ritmo come FPS e battle royale. La compatibilità con NVIDIA G-SYNC garantisce un’azione di gioco senza tearing o stuttering grazie a una frequenza di aggiornamento variabile.

I nuovi 24G4X e 27G4X presentano un design ispirato alla nettezza e all’estetica di un velivolo stealth, con una base compatta e funzionale. Il grigio scuro e le forme triangolari sul retro conferiscono un aspetto moderno, perfettamente integrato con vari sistemi di gioco.

Oltre al design esterno, i monitor 24G4X e 27G4X offrono un On-Screen Display intuitivo e reattivo, permettendo ai giocatori di personalizzare facilmente l’esperienza visiva. Il software AOC G-Menu consente modifiche rapide alle impostazioni del monitor, mentre il mirino intelligente e altre funzioni di gioco migliorano la precisione della mira.

Confezionati con un imballaggio in carta a ridotto impatto ambientale, i monitor G4X presentano un supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e rotazione per sessioni di gioco comode. Rispettosi dell’ambiente e privi di sfarfallio, offrono un’esperienza visiva confortevole anche nelle ore tardive.

Prezzi e Disponibilità

Gli AOC GAMING 24G4X e 27G4X, con garanzia di 3 anni, saranno disponibili a partire da fine gennaio 2024, a prezzi consigliati rispettivamente di 169,00 € e 199,00 €, alzando l’asticella per i monitor gaming di base.

E voi? Cosa ne pensate dei nuovi monitor AOC GAMING 24G4X da 23,8″ e il modello 27G4X? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).