TCL vincitore di tre importantissimi premi dagli EISA Awards

TCL ha ricevuto tre importanti premi dagli EISA Awards, confermando ulteriormente la sua leadership nel settore dei televisori

La Expert Imaging and Sound Association (EISA), la principale autorità europea nell’innovazione audiovisiva, ha riconosciuto la dedizione di TCL nel superare i limiti della tecnologia display.

I premi vinti da TCL sono:

EISA HOME THEATER MINI LED TV 2023-2024

l’EISA GAMING TV 2023-2024

e l’EISA GIANT TV 2023-2024

Questi premi testimoniano l’impegno di TCL nell’offrire prodotti di alta qualità e innovazione nel settore dei televisori, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato. Di seguito potrete conoscere nel dettaglio i “vincitori” di questi straordinari premi.

Dettagli sui premi dagli EISA Awards assegnati a TCL

Il primo premio ricevuto è il “EISA HOME THEATER MINI LED TV 2023-2024” per il TCL QD-Mini LED 4K TV 65C845. Il 68C845 è stato elogiato per le sue prestazioni eccezionali nell’ambito dell’esperienza Home Cinema. Questo televisore Mini LED rappresenta il punto di riferimento nella sua categoria e offre una luminosità impressionante, superando i picchi di 2000 nit durante la riproduzione HDR, con livelli di bianco di 800 nit. È perfetto sia per gli appassionati di cinema che per i giocatori, con compatibilità per le console di ultima generazione.

Il secondo premio è il “EISA GAMING TV 2023-2024” per il TCL QLED 4K TV 55C745, che è stato elogiato per le sue eccezionali capacità di gioco su console e PC di ultima generazione. Questo televisore QLED combina colori spettacolari, contrasto Full Array Local Dimming e massima luminosità, offrendo un’esperienza di gioco di alta qualità. È dotato di funzionalità come Game Master 2.0; e ancora HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro e molto altro, garantendo un gameplay fluido e privo di artefatti.

Il terzo premio è il “EISA GIANT TV 2023-2024” per il TCL QLED TV 98C735; riconosciuto per la sua straordinaria dimensione e la capacità di trasformare il soggiorno in un home cinema coinvolgente. Questo TV da 98 pollici offre immagini sorprendenti con tecnologia Quantum Dot e una straordinaria qualità audio grazie al sistema audio Onkyo e a Dolby Atmos. È perfettamente compatibile con giochi su console e PC di fascia alta e offre un’esperienza cinematografica senza precedenti.

E voi? Cosa ne pensate di questi premi EISA per i prodotti TCL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).