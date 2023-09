In questa guida vediamo cosa fare quando il telefono cade in acqua, analizzando tutte le possibili soluzioni per salvare il nostro smartphone

Quando il nostro prezioso telefono cellulare finisce in acqua, la sensazione di panico è inevitabile. Tuttavia, è importante mantenere la calma e agire prontamente per massimizzare le possibilità di recupero. In questo articolo, esploreremo una serie di passaggi fondamentali da seguire quando il telefono cade in acqua, offrendo consigli preziosi su come proteggere il dispositivo e ripristinare la sua funzionalità. Che si tratti di un tuffo accidentale in una piscina o di un dispositivo scivolato nella toilette, seguire le giuste procedure può fare la differenza tra la perdita totale e il salvataggio del tuo amato smartphone.

I possibili rimedi | Cosa fare quando il telefono cade in acqua

Prima di precipitarvi in una costosa riparazione o nell’acquisto di un nuovo telefono, è possibile esplorare alcune soluzioni per tentare di salvare il vostro dispositivo. Tuttavia, è cruciale evitare alcune azioni che potrebbero causare ulteriori danni, come soffiare via l’acqua o cercare di asciugare lo smartphone con un asciugacapelli o qualsiasi altra fonte di calore. Nel primo scenario, soffiando via l’acqua, si rischia di spingere l’umidità nelle parti interne del dispositivo, potenzialmente causando danni irreparabili. Nel secondo caso, l’applicazione di calore eccessivo potrebbe surriscaldare il telefono, provocandone il malfunzionamento permanente o addirittura un rischio di esplosione.

La migliore strategia da adottare è immergere il telefono in un cereale, il riso, in grado di assorbire l’umidità in modo sicuro, e poi armarsi di pazienza mentre si attende che il processo di asciugatura faccia il suo corso. Ecco alcuni passaggi da seguire quando il telefono finisce nell’acqua:

Mettere il telefono in posizione verticale per prevenire l’infiltrazione dell’acqua.

per prevenire l’infiltrazione dell’acqua. Evitare di accendere immediatamente il dispositivo.

di immediatamente il dispositivo. Non soffiare all’interno del telefono o usare un asciugacapelli per cercare di asciugarlo.

all’interno del telefono o usare un asciugacapelli per cercare di asciugarlo. Rimuovere la scheda SIM e, se possibile, anche la batteria.

la scheda e, se possibile, anche la Utilizzare un panno per asciugare delicatamente i componenti e successivamente immergerli in una ciotola di riso , noto per la sua capacità di assorbire l’umidità.

per i e successivamente immergerli in una , noto per la sua capacità di assorbire l’umidità. Lasciare i componenti immersi nel riso per almeno un paio di giorni. Successivamente, rimontare il telefono e cercare di accenderlo.

