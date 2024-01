Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco i requisiti di sistema

Rocksteady Studios ha finalmente svelato i requisiti di sistema Suicide Squad: Kill the Justice League, il loro nuovo sparatutto in terza persona cooperativo

Se siete degli amanti dei supercattivi e degli sparatutto cooperativi, allora di sicuro conoscerete bene Suicide Squad: Kill the Justice League. Questo nuovo titolo targato Rocksteady sarà pubblicato tra meno di un mese e recentemente sono saltate fuori nuove informazioni legate al comparto tecnico. Gli sviluppatori infatti hanno pubblicato un tweet in cui svelano i requisiti di sistema di Suicide Squad: Kill the Justice League.

I requisiti di Suicide Squad: Kill the Justice League non sono troppo proibitivi

I requisiti di sistema svelati da Rocksteady sembrano indicare che il loro nuovo titolo non sarà particolarmente pesante. Per giocare a 1080p e 60FPS infatti non è necessario possedere un PC con chissà quali componenti di ultima generazione. Qui di seguito potete trovare i requisiti minimi per giocare in 1080p rispettivamente a 30 oppure 60 FPS:

Requisiti minimi 1080p e 30FPS CPU Intel i5 – 8400L / AMD Ryzen 5 1600 Scheda Video NVIDIA GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56 16GB di RAM Richiesto SSD

Requisiti minimi 1080p e 60FPS CPU Intel i7 – 9700K / AMD Ryzen 7 5800X Scheda Video NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5700 XT 16GB di RAM Richiesto SSD



Come potete vedere, se vi accontentate di giocare con una bassa qualità grafica e un massimo di 30FPS, non dovreste avere problemi anche con delle componenti non proprio aggiornate. Se però invece avete un buon PC e volete far girare il gioco al meglio, qui di seguito potrete trovare i requisiti consigliati e quelli per giocare ad ultra:

Requisiti consigliati 1440p e 60FPS CPU Intel i7 – 10700K / AMD Ryzen 7 5800X3D Scheda Video NVIDIA RTX 2080 / AMD RX 6800 XT 16GB di RAM Richiesto SSD

Requisiti Ultra 4K e 60FPS CPU Intel i7 – 12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Scheda Video NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 7900 XT 16GB di RAM Richiesto SSD



Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile dal 2 febbraio per PC, PS5 e Xbox Series X | S.