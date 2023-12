Il nuovo monster movie dei registi di Scream 6 ha finito le riprese

Il nuovo monster movie della Universal diretto dai Radio Silence, registi di Scream 6, ancora senza titolo, ha terminato le riprese e sarà distribuito dalla Universal

Dopo le varie controverse legate al sequel di Scream 6, che ha portato all’assenza dell’attrice della serie tv Netflix di Mercoledì in Scream 7, Jenna Ortega (così come anche quella di Melissa Barrera, licenziata a causa di un post dove ha espresso la sua sul conflitto tra la Palestina e l’Israele), la Universal Pictures ha continuato i suoi lavori sul nuovo monster movie dei registi di Scream 6, tutt’oggi ancora avvolto dal mistero. Infatti del film non si sa letteralmente nulla, nemmeno il titolo. L’annuncio della fine delle riprese è arrivato con un post su Instagram di Alisha Weir, che ha recitato in Matilda the Musical di Roald Dahl.

That's A Wrap On The Upcoming Universal Monster Movie Starring Melissa Barrera, Coming In April Of 2024! pic.twitter.com/wfp1fshlWj — P0PUL4RB1TcH🍉 (@PopularGhostfa1) December 15, 2023

Alisha Weir festeggia la fine delle riprese del nuovo monster movie della Universal

“La serata migliore con le persone migliori” sono le parole che la giovane attrice ha scritto in calce al post di Instagram, messaggio riportato poi su Twitter dal team. per festeggiare la fine delle riprese del nuovo monster movie dei registi di Scream 6. Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett hanno diretto il progetto prodotto da Chad Villella, William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt. Ad occuparsi della sceneggiatura del nuovo film Universal troviamo invece Stephen Shields e la sceneggiatura è stata revisionata da Guy Busick. Come ha spiegato Deadline, i registi di Scream 6, i Radio Silence, volevano lavorare a questo progetto sin da dopo l’uscita di Scream 5. Tuttavia, visto il successo del quinto capitolo della saga, la Paramount ha chiesto ai registi di concentrarsi prima sulla realizzazione del sequel Scream 6 prima di dedicarsi ad altri progetti.

Seguendo la scia de L’uomo invisibile e Renfield, anche questo nuovo film senza titolo sarà una rivisitazione di uno dei mostri più celebri della Universal. Cosa ne pensate? Di quale mostro si tratta, secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv!

