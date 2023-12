Proiettori XGIMI, ecco le straordinarie promozioni natalizie in arrivo

Questo Natale, il regalo perfetto da mettere sotto l’albero è un proiettore XGIMI

Dal 16 al 24 dicembre, saranno disponibili le promozioni più vantaggiose dell’anno su questi rinomati proiettori su piattaforme come Amazon, Mediaworld e Unieuro.

Con XGIMI trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica personale

Questo Natale, immergiti nell’atmosfera del grande cinema e delle migliori serie TV direttamente dal confort del tuo salotto, grazie alle eccezionali offerte di XGIMI.

I modelli di punta della gamma, già amati dagli utenti, diventano ancora più irresistibili grazie a sconti significativi sui prezzi di listino.

Per chi desidera portare il cinema ovunque, XGIMI MoGo2 è in offerta a 299 euro anziché 399, con definizione HD 720p per immagini fino a 120 pollici.

Il fratello maggiore, MoGo 2 Pro, offre Full HD 1080p a 509 euro invece di 599, mentre il top di gamma, Halo+, è proposto a 699 euro invece di 849, con definizione Full HD e luminosità di 700 Lumen, ideale per immagini fino a 200 pollici e una batteria integrata con 2,5 ore di autonomia.

Per chi cerca modelli domestici, XGIMI Elfin è l’ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo della proiezione domestica, con un’offerta a 499 euro anziché 649. Con una luminosità di 600 Lumen e definizione Full HD, Elfin offre un design elegante e ultra-compatto.

Salendo di livello, XGIMI Horizon è scontato a 799 euro contro i soliti 1.099, offrendo 1.500 Lumen per immagini più luminose e dai colori vibranti.

XGIMI Horizon Pro, a 1.275 euro invece di 1.699, offre una definizione 4K per dettagli mozzafiato. Infine, per un’esperienza di visione al top, Horizon Ultra è proposto a 1.899 euro, con una luminosità di 2.300 Lumen grazie alla tecnologia Dual Light, perfetta anche in ambienti illuminati.

Tutti i proiettori XGIMI sono dotati di speaker integrati di alta qualità, tecnologia avanzata di gestione automatica dell’immagine per una proiezione impeccabile, ampia connettività e sistema operativo Android TV, che offre accesso a un vasto catalogo di titoli in streaming dai provider più noti e diffusi.

