Smartmi Evaporative Humidifier 3: finalmente disponibile!

Oggi esce finalmente il nuovo Smartmi Evaporative Humidifier 3, colmo di novità tra cui smart control ed evaporazione ad acqua

Il Smartmi Evaporative Humidifier 3 è un rivoluzionario umidificatore che vedrà la luce a settembre. Dotato di umidificazione fresca senza nebulizzazione, un ampio serbatoio d’acqua da 5 litri e un’efficienza di umidificazione di 350 ml/h, rappresenta un notevole passo avanti nel campo del comfort domestico. Questo innovativo dispositivo consentirà di mantenere un ambiente piacevole e sano, bilanciando perfettamente l’umidità dell’aria. Con funzionalità all’avanguardia come il controllo intelligente e un’interfaccia utente intuitiva, il Smartmi Evaporative Humidifier 3 sarà la scelta ideale per chi desidera creare un’atmosfera accogliente in casa. Non vediamo l’ora di vedere questo straordinario umidificatore in azione a partire da oggi!

Caratteristiche tecniche principali | Smartmi Evaporative Humidifier 3

Questo sofisticato umidificatore offre una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia per garantire un ambiente sano e confortevole. La sua modalità di umidificazione senza nebulizzazione è ideale per bambini, anziani e altre persone sensibili, poiché offre una salute migliore senza generare fastidiose nebbie e inibisce la crescita batterica. Con una capacità di umidificazione efficiente fino a 350 ml/h e un serbatoio d’acqua da 5 litri, equivalente a 10 bottigliette d’acqua, può mantenere l’umidificazione per fino a 14.2 ore. Grazie al sistema di evaporazione con acqua corrente e la pompa integrata, il dispositivo offre un’umidificazione stabile e più efficace.

Il controllo intelligente tramite Mi Home APP, Google Home, Amazon Alexa e lo schermo smart display consente di gestire l’umidificatore in modo facile e comodo da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Con una rumorosità minima di soli 50dB(A) e un consumo energetico inferiore a 10W, assicura un’umidificazione silenziosa, efficiente e a basso consumo energetico per una notte di sonno tranquilla. Inoltre, la modalità di asciugatura dell’aria riduce gli odori e la crescita batterica, garantendo un ambiente salubre e piacevole. Il Smartmi Evaporative Humidifier 3 è davvero un’opzione completa e innovativa per migliorare la qualità dell’aria all’interno delle abitazioni.

Uscita prevista per oggi!

Da oggi potremo finalmente scoprire il Smartmi Evaporative Humidifier 3 con tutte le sue incredibili caratteristiche. Con la sua umidificazione mist-free, l’efficiente capacità di 350ml/h, il controllo intelligente e tanto altro, siamo sicuri che questo innovativo dispositivo porterà un notevole miglioramento alla qualità della nostra vita domestica.

Cosa ne pensate di questa tanto richiesta uscita?