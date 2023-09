Content creator si diventa: le soluzioni di Trust per muovere i primi passi

Arrivano le soluzioni di Trust per muovere i primi passi come “Content Creator”. Ecco i partner tecnologici perfetti da tenere sempre al vostro fianco

Per diventare veri content creator digitali, è essenziale avere al vostro fianco partner tecnologici adeguati. Oltre a una buona dose di creatività, dedizione e passione, sono necessari strumenti all’ultima moda e soluzioni intelligenti; così da essere in grado di dare vita, colore e dinamicità alle vostre idee, trasformandole in opere digitali uniche.

Sia che siate già content creator esperti, o che stiate iniziando questa avventura, potete affidarvi a Trust; una rinomata azienda specializzata nella produzione di dispositivi per il lifestyle digitale, ha selezionato una serie di prodotti che diventeranno presto imprescindibili per voi.

Le soluzioni di Trust per diventare Content Creator

Maku+ Kit streaming 2-in-1: questo kit offre una soluzione completa per lo streaming e la creazione di contenuti. Include una luce ad anello (ring light) per garantire un’illuminazione perfetta durante le riprese fotografiche o video, essenziale per ottenere risultati di alta qualità. Il kit comprende anche uno sfondo verde (green screen) per migliorare la tua postazione gaming. Con la luce ad anello Maku, è possibile regolare la tonalità della luce su fredda, calda o neutra e utilizzare un pratico dimmer con 10 diverse regolazioni per adattarla al mood di ogni video. Il kit è alimentato tramite USB, il che significa che è sufficiente collegarlo al caricabatterie del telefono per iniziare a registrare o fare streaming. Inoltre, è possibile utilizzare una batteria powerbank per portare il kit in viaggio. Prezzo: € 44,99.

GXT 718 RAYZEE sedia da gaming pieghevole: Rayzee è una sedia da gaming che si distingue per il suo design pieghevole. È pronta all’uso in pochi istanti, offrendo un’ampia varietà di regolazioni grazie allo schienale e al poggiatesta regolabili. Con 5 diverse posizioni tra cui scegliere, è possibile trovare facilmente l’angolazione ideale per un comfort di gioco ottimale. Dopo l’uso, la sedia può essere ripiegata e riposta comodamente sotto il letto o nell’armadio. Prezzo: € 89,99.

Microfoni e webcam

Microfono professionale con braccio GXT 255+ ONYX: Questo microfono professionale è dotato di un braccio regolabile, un supporto ammortizzato e un filtro anti-pop. È ideale per la produzione di audio nitido e pulito, perfetto per streaming, podcasting, vlogging e altro ancora. Il microfono ha un pattern di registrazione cardioide che riduce i rumori di fondo, garantendo una voce chiara e ben definita. Prezzo: € 199,99.

TEZA Webcam Ultra HD 4K: Per ottenere video di alta qualità con immagini in 4K, TEZA è la webcam ideale. Offre un ampio campo visivo di 74° e dispone di due microfoni integrati. La webcam è fornita con un treppiede e un copriobiettivo per la privacy, offrendo maggiore controllo e stabilità durante le videochiamate o le registrazioni. Inoltre, l’adattatore da USB-A a USB-C incluso rende la webcam compatibile con la maggior parte dei laptop e dei PC. Prezzo: € 139,99.

Tutti questi prodotti sono disponibili in Italia presso i principali rivenditori fisici e online, nonché sul webshop Amazon di Trust. E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti targati Trust ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).