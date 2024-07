Dead Rising Deluxe Remaster: prezzo e requisiti svelati

Da non saperne nulla ad avere sia il prezzo che i requisiti di sistema: ecco tutti i dati in nostro possesso per Dead Rising Deluxe Remaster

Anche sapendo in anticipo che avrebbe presenziato nel corso del Capcom NEXT, non si può negare che quella di Dead Rising Deluxe Remaster sia stata una graditissima sorpresa: ora che abbiamo più dati, li condivideremo con voi partendo dal prezzo per poi arrivare ai requisiti di sistema per il port su PC. Il marketing del gioco chiaramente verte più in direzione del remake rispetto a una semplice spolverata. Quindi quanto costerà? Al day one, sorprendentemente, gli euro richiesti si atterranno al titolo della riedizione. Nello specifico, la cifra si ferma a quota cinquanta per la versione di base, mentre la versione Digital Deluxe alza il tiro a malapena fino alla sessantina. Vi lasciamo al trailer.

Sappiamo il prezzo, ma quali saranno i requisiti di Dead Rising Deluxe Remaster?

Se siete qui, vuol dire che il prezzo non vi basta e volete sapere anche i requisiti minimi e/o consigliati per giocare a Dead Rising Deluxe Remaster su PC. Siete fortunati: abbiamo raccolto il tutto nella tabella qui sotto. Non aspettatevi però che, in questo caso, il gioco sia altrettanto clemente con i vostri portafogli: la pagina Steam parla chiaro. Potreste dover raccattare qualche altro componente. Il day one è fissato il 19 settembre su PS5, Xbox Series X/S e, ovviamente, PC tramite Steam.

Requisiti di sistema Minimi Consigliati Sistema operativo Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit) Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit) Processore Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3400G Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600 Memoria RAM 16 GB 16 GB Scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce GTX 1070Ti / AMD Radeon RX 5700 DirectX Versione 12 Versione 12 Connessione di rete Banda larga Banda larga Note aggiuntive Nulla da segnalare. Le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3080 e AMD Radeon RX 6900 XT necessitano di supportare 4K e 60 frame al secondo.

Ora sta a voi dirci la vostra: i vostri PC sono pronti al ritorno di Frank West? Sapevate già che ha fatto reportage in guerra, vero? Scatenatevi qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.