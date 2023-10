Come recuperare foto/video cancellati dal cellulare Samsung

In questa guida dedicata scopriremo come recuperare foto/video cancellati da un cellulare Samsung. Ecco tutti i passaggi e le soluzioni possibili

Capita a tutti di cancellare per errore un video importante dal proprio telefono Samsung. Che si tratti di un video delle vacanze, di un compleanno o di un’occasione speciale, la perdita di questi file può essere molto frustrante. Fortunatamente, esistono diversi metodi per recuperare foto e video cancellati da un telefono Samsung o più in generale da dispositivi Android. In questo articolo, ti forniremo una guida completa su come farlo, passo dopo passo.

Parte 1: Cosa Succede Quando Elimini Foto/Video dal telefono Samsung?

Quando elimini foto o video da un dispositivo Android, Samsung o Apple, il file non viene cancellato definitivamente, ma solo nascosto temporaneamente dal File System. Sebbene lo spazio occupato da questi file venga contrassegnato come “spazio libero”, le foto, i video o i documenti eliminati rimangono fisicamente disponibili sul telefono e possono essere recuperati fino a quando non vengono sovrascritti da nuovi dati.

Tuttavia, se continui a utilizzare il telefono per scattare nuove foto, registrare video o installare nuove app dopo aver accidentalmente cancellato i file, cresce il rischio che i dati cancellati vengano sovrascritti e diventino irrecuperabili. Per questo motivo, è essenziale smettere di utilizzare il telefono dopo aver cancellato le foto o i video. Inoltre, evita di salvare nuovi dati sul dispositivo fino a quando non hai eseguito il recupero dei file eliminati. Questo aumenterà notevolmente le tue possibilità di recuperare con successo le foto e i video eliminati.

Parte 2: Utilizzare UltData per Android per recuperare foto/video cancellati dal Samsung.

La perdita accidentale di foto e video dal tuo dispositivo Android, come il telefono Samsung, può essere un’esperienza sconcertante. Fortunatamente, esistono potenti strumenti di recupero dati come UltData per Android, progettati per aiutarti a recuperare facilmente i tuoi preziosi ricordi persi.

UltData per Android è un software di recupero dati professionale che può aiutarti a recuperare foto, video, contatti, messaggi, cronologia delle chiamate e altri dati cancellati dal tuo telefono Samsung o da altri telefoni Android.

Caratteristiche di UltData per Android:

Recupera 1000+ tipi di file.

1000+ tipi di file. Supporta il recupero dei dati da Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo, LG, Sony, Google e altri.

Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo, LG, Sony, Google e altri. Algoritmo dedicato per recuperare foto cancellate da Android .

. È facile da usare.

È sicuro da usare.

Recupero dati senza root.

Recupero dati da un telefono danneggiato o formattato.

Prima di iniziare:

Scarica UltData For Android su Windows o Mac.

Installa il software.

Sul dispositivo Android è necessario attivare il Debug USB.

Come recuperare foto cancellate dal tuo dispositivo Samsung in 4 passaggi:

Passo 1. Avvia UltData for Android e Clicca su [Recupero Dati Persi]. Questa opzione consente di scansionare tutti i file sul tuo dispositivo Android.

Nota. È possibile anche recuperare dati da App specifiche, come WhatsApp, o dal Backup di Google Drive.

Passo 2. Collega il tuo Samsung al PC, con il Debug USB attivo.

Passo 3. Seleziona “Fotografie” e “Video” e clicca su [Inizia].

Attendi che UltData for Android scansioni il tuo dispositivo alla ricerca dei file persi.

Passo 4. Nel pannello di sinistra, i file recuperati sono elencati per “Tipo”. Seleziona quelli che intendi ripristinare e clicca sul pulsante in basso a destra [Recupero su PC].

Visto quanto è semplice recuperare video o foto cancellate da Android in soli quattro semplici passaggi? Mi raccomando, è essenziale agire rapidamente dopo l’eliminazione di un file per evitare sovrascritture dei dati da recuperare.

Parte 3: Suggerimenti per evitare di perdere foto/video dal telefono Samsung.

Dopo aver recuperato con successo le tue foto e i tuoi video, è importante prendere precauzioni per evitare futuri problemi di perdita di dati:

Effettua un Backup Regolare: Usa servizi cloud o un hard disk esterno per fare backup regolari dei tuoi dati importanti.

Usa servizi cloud o un hard disk esterno per fare backup regolari dei tuoi dati importanti. Installa un’app di recupero dati: Prendi in considerazione l’installazione di un’app di recupero dati sul tuo telefono. Queste app possono aiutarti a recuperare i dati direttamente dal dispositivo senza la necessità di un computer.

Prendi in considerazione l’installazione di un’app di recupero dati sul tuo telefono. Queste app possono aiutarti a recuperare i dati direttamente dal dispositivo senza la necessità di un computer. Fai attenzione alle autorizzazioni delle App: Non concedere autorizzazioni non necessarie alle app sul tuo telefono. Alcune di esse potrebbero accedere alle tue foto e cancellarle accidentalmente.

FAQ

Domanda 1: Quali sono le precauzioni per evitare la perdita dei dati da Samsung?

Per evitare la perdita accidentale di dati, è consigliabile effettuare regolarmente il backup delle foto e dei video su servizi cloud sicuri come Google Drive, Dropbox o OneDrive. Inoltre, è buona pratica utilizzare un’applicazione di gestione dei file per organizzare i tuoi media in modo efficiente e per evitare eliminazioni accidentali. Infine, investire in una scheda di memoria esterna può fornire spazio extra per conservare i tuoi file importanti in modo sicuro.

Domanda 2: Posso recuperare foto e video da telefono con schermo rotto?

Assolutamente si, se il tuo telefono Android si accende e può essere collegato al PC, sarà sempre possibile recuperare foto, video e qualsiasi altro file. Anche se lo schermo è scheggiato, il touch non funziona o ci sono altri tipi di problemi, UltData for Android sarà in grado di recuperare i dati.

Domanda 3: Posso recuperare foto e video cancellati dalla scheda di memoria SD?

Si, UltData per Android può recuperare facilmente foto e video cancellati anche da schede di memoria SD. Puoi collegare la scheda SD al tuo computer con un adattatore e utilizzare il software di Tenorshare per recuperare i file persi in modo efficace e sicuro.

Conclusioni

Recuperare foto e video cancellati dal Samsung o da altri dispositivi Android è possibile grazie a strumenti professionali come UltData per Android. Per massimizzare le possibilità di recupero, è essenziale agire prontamente e interrompere l’uso del dispositivo dopo l’eliminazione accidentale. Utilizzando un software affidabile come UltData, puoi recuperare i tuoi file senza sovrascrivere i dati esistenti. Inoltre, per evitare future perdite di dati, è consigliabile effettuare backup regolari e gestire attentamente le autorizzazioni delle app. Con queste precauzioni, puoi proteggere i tuoi preziosi ricordi digitali senza preoccupazioni.

