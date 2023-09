PocketBook annuncia una nuova era per gli E-Reader, Verse e Verse Pro

Dalla compagnia elvetica, sono stati presentati due dispositivi compatti per la fruizione di ebook e audiolibri

Il 2023 è un anno di grandi novità per PocketBook, che ha ufficialmente presentato due nuovi e-reader compatti da 6″ durante l’IFA di Berlino, una delle principali fiere mondiali dell’elettronica di consumo.

PocketBook Verse e Verse Pro: la nuova frontiera degli E-Reader compatti

Questi due nuovi dispositivi, denominati Verse e Verse Pro, ampliano ulteriormente la già vasta gamma di lettori elettronici del produttore svizzero, segnando la quarta espansione consecutiva nel 2023.

Il modello di punta, PocketBook Verse Pro, è dotato di uno schermo E Ink Carta con una risoluzione HD di 1072×1448 pixel e 300 PPI, che offre una nitidezza simile a quella di una pagina stampata.

Questo schermo è caratterizzato da zero riflessi sotto la luce del sole ed è impermeabile con certificazione IPX8, rendendolo ideale per la lettura all’aperto o anche durante un rilassante bagno. La funzione SMARTlight è un ulteriore vantaggio, consentendo di regolare manualmente o automaticamente la luminosità dello schermo e la temperatura dei colori per evitare l’affaticamento degli occhi in diverse condizioni di illuminazione.

La navigazione tra le pagine di un libro può essere effettuata tramite il touchscreen capacitivo o tramite i pulsanti meccanici posizionati nella parte inferiore del lettore. Il dispositivo è incredibilmente compatto, con dimensioni di soli 108 x 156 x 7,6 cm, ed è stato progettato ergonomicamente per facilitare l’uso con una sola mano.

Un’altra caratteristica interessante è la funzione Text-to-Speech, che consente di trasformare il testo in tracce audio in ben 26 lingue diverse. Passare dalla lettura all’ascolto richiede solo due clic, e il dispositivo utilizza voci naturali per preservare le sfumature del testo.

Il PocketBook Verse Pro supporta anche sei dei formati audio più diffusi per audiolibri (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP) e può connettersi rapidamente a cuffie, altoparlanti e altri sistemi audio wireless tramite Bluetooth. Con un peso di soli 186 grammi, il dispositivo ha una memoria interna da 16 GB e 512 MB di RAM ed è disponibile nei colori Azure e Passion Red al prezzo di 169 euro.

PocketBook Verse: leggerezza, versatilità e apprendimento in un E-Reader

Il fratello minore, il PocketBook Verse, è dotato di uno schermo tattile capacitivo E Ink Carta con una risoluzione di 758 x 1024 pixel e 212 PPI.

La memoria interna è di 8 GB, ma è possibile utilizzare schede di memoria micro SD fino a 128 GB per archiviare migliaia di libri. Questo e-reader supporta anche la funzione SMARTlight per regolare la tonalità dei colori della pagina in tempo reale senza interrompere la lettura.

È compatibile con 25 formati di libri e grafici ed è dotato di supporto per Adobe DRM, consentendo l’accesso ai servizi digitali delle biblioteche per il prestito di libri online. Inoltre, offre 11 dizionari precaricati e la possibilità di scaricare gratuitamente 42 combinazioni linguistiche aggiuntive, rendendolo uno strumento utile per l’apprendimento delle lingue.

Il PocketBook Verse è disponibile nei colori Bright Blue e Mist Gray al prezzo di 129 euro.

Entrambi i modelli consentono la lettura per un mese intero con una singola ricarica della batteria, offrendo un’esperienza di lettura eccezionale.

E voi? Cosa ne pensate di questi ebook PocketBook Verse ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).