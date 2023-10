ASUS svela una collaborazione esclusiva ispirata a Evangelion

E voi? Cosa ne pensate di questa collezione ROG x Evangelion ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Tutti i prodotti di questa collezione ROG x Evangelion saranno disponibili in edizione limitata presso selezionati ASUS Gold Store e rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS nei prossimi giorni.

ASUS Republic of Gamers (ROG) estende la sua partnership con l’amatissimo anime Evangelion e presenta in Italia la nuova collezione ispirata a EVA-02 e Asuka

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.