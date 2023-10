OPPO A38: arriva ufficialmente in Italia

OPPO ha annunciato oggi in Italia il lancio del suo nuovo smartphone, OPPO A38 con ricarica rapida SUPERVOOC da 33W e una potente batteria da 5000mAh

OPPO ha annunciato oggi in Italia il lancio del suo nuovo smartphone della serie A, OPPO A38. Dotato di ricarica rapida SUPERVOOC da 33W, una potente batteria da 5000mAh e dal processore MediaTek Helio G85 con ampia memoria e archiviazione, OPPO A38 è progettato per offrire prestazioni incredibilmente fluide e una durata della batteria eccezionale.

Il dispositivo vanta una fotocamera AI da 50MP, un display Sunlight da 90Hz e la modalità Ultra Volume, che garantiscono un’eccezionale user experience per un uso quotidiano e un intrattenimento coinvolgente.

OPPO A38 in Italia: design iconico, sorprendente e leggero

A38 rimane fedele all’estetica iconica di OPPO e affascina con i suoi colori vivaci e le texture ricercate. OPPO A38 è disponibile in due eleganti colori, Glowing Gold e Glowing Black. Entrambi i modelli sfruttano la tecnica esclusiva OPPO Glow, che conferisce alla scocca posteriore del telefono un aspetto leggermente scintillante, creando una finitura opaca resistente alle impronte digitali e con dettagli glitterati.

Il device riprende anche il distintivo Ultra-Slim Retro Design dei modelli precedenti della serie A. Grazie al design premium in 2D, il dispositivo è comodo da tenere in mano e ha un aspetto elegante e leggero, con uno spessore di circa 8,16 mm e un peso di circa 190 g. Inoltre, OPPO A38 dispone di una funzione di sblocco tramite impronta laterale, che consente di sbloccare lo smartphone rapidamente e senza intoppi anche quando lo si tiene con una sola mano.

OPPO A38 in Italia: un’esperienza visiva coinvolgente con il display Sunlight da 90Hz

Leggere o guardare contenuti sullo schermo alla luce del sole può spesso essere una sfida, ma OPPO A38 è dotato di un nuovo display Sunlight da 90Hz che può raggiungere fino a 720 nit quando è in High Brightness Mode. Ciò consente agli utenti di vedere facilmente i contenuti sullo schermo senza la necessità di abbassare la luminosità, anche alla luce diretta del sole.

Inoltre, OPPO A38 dispone di un display HD+ da 6,56 pollici con frequenza di aggiornamento da 90Hz e una gamma di colori DCI-P3 del 96%, offrendo colori vibranti e immagini fluide. OPPO A38 è dotato anche di All-Day AI Eye Comfort, che riduce al minimo l’affaticamento degli occhi, rendendo la visione confortevole indipendentemente dalla durata dell’utilizzo dello schermo.

OPPO A38 in Italia: immagini straordinarie con il sistema di fotocamere aggiornato

La fotocamera AI da 50MP e la fotocamera da 2MP per scattare con un meraviglioso effetto bokeh di OPPO A38 permettono agli utenti di scattare immagini nitide, naturali e luminose. Con il supporto del pixel binning, quattro pixel vengono combinati per formare un pixel più grande, preservando più dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità.

Le due fotocamere lavorano anche in sinergia con l’avanzato algoritmo di ritratto di OPPO per creare effetti bokeh senza precedenti sullo sfondo e per mettere in risalto il soggetto in Portrait Mode. Con la fotocamera frontale da 5MP, OPPO A38 offre selfie straordinari e una migliore qualità delle chiamate video. Con le funzionalità di Portrait Retouching, gli utenti possono regolare l’effetto bellezza per ottenere risultati delicati e naturali, sia con le fotocamere anteriori che posteriori.

OPPO A38 in Italia: prestazioni veloci e fluide per un utilizzo a lungo termine

Alimentato dal processore MediaTek Helio G85, OPPO A38 offre prestazioni fluide ed efficienti. Con il Dynamic Computing Engine di OPPO, le prestazioni fluide e di lunga durata di OPPO A38 sono state testate e verificate attraverso i test di 36 mesi di Fluency Protection condotti nel laboratorio di OPPO, registrando un tasso di invecchiamento medio inferiore al 10% e garantendo così una maggiore longevità del device.

OPPO A38 è disponibile con una configurazione di 4GB di RAM e 128GB di ROM, oltre a una tecnologia di espansione della RAM, che consente di convertire lo spazio ROM libero in un massimo di 4GB di RAM per mantenere il telefono sempre fluido anche durante le situazioni di sovraccarico intenso.

OPPO A38 introduce anche la modalità Ultra Volume, una funzionalità software che amplifica il volume dell’altoparlante del 300%. Ciò garantisce chiamate facili e la visione di brevi video anche in ambienti affollati o rumorosi.

OPPO A38 in Italia: ricarica ultraveloce e durata prolungata della batteria

Per rispondere alle esigenze degli utenti riguardo alla durata e alla capacità della batteria, OPPO A38 introduce una potente batteria da 5000mAh, che può essere caricata al 100% in circa 75 minuti utilizzando la ricarica SUPERVOOC da 33W. Una ricarica rapida di 15 minuti può supportare la riproduzione video su YouTube per 5,02 ore e le chiamate vocali per 8,61 ore. A piena carica, il dispositivo rimarrà con più del 20% di batteria anche dopo 12 ore di lavoro e attività quotidiane.

OPPO ha inoltre introdotto una serie di tecnologie esclusive progettate per migliorare la sicurezza della ricarica e l’affidabilità della batteria. La All-day Charging Protection utilizza l’intelligenza artificiale per basarsi sulle abitudini di ricarica degli utenti e pianificarla di conseguenza, garantendo sicurezza ed efficienza durante i periodi di ricarica notturna o prolungata. Inoltre, la funzionalità All-Day AI Power Saving garantisce il supporto per 25 ore di standby continuo anche con una bassa percentuale di batteria, pari al 5%.

Qualità migliorata a partire dalla resistenza

Progettato per durare nel tempo, OPPO A38 è certificato IP54, garantendo una resistenza all’acqua e alla polvere. Per assicurare la massima qualità e affidabilità, OPPO A38 ha superato sei test fondamentali per misurare la resistenza alle cadute fisiche, all’acqua, alle radiazioni, ai danni atmosferici, alle piccole cadute ripetute e alla stabilità del segnale.

Disponibilità sul mercato

OPPO A38 è disponibile nelle colorazioni Glowing Gold e Glowing Black nella configurazione 4GB+128GB a partire da oggi, al prezzo di 219,00€ su OPPO Store e, a partire dai prossimi giorni, su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

