Recensione Vactidy Nimble T7: un robot aspirapolvere entry level

In questa recensione prenderemo in analisi Vactidy Nimble T7, un robot aspirapolvere di fascia entry level che vi potrà aiutare nelle pulizie domestiche

I robot aspirapolvere stanno spopolando nelle nostre case perché possono dare una grossa mano nelle pulizie domestiche. Si tratta di dispositivi autonomi che girano per le nostre case, rimuovendo polvere e sporco. Basta accenderli e faranno il loro lavoro. Oppure no? In questa recensione in protagonista è Vactidy Nimble T7, un prodotto di fascia entry level che viene proposto ad un prezzo molto aggressivo che inevitabilmente porta con sè alcune limitazioni. Vediamo i dettagli!

Recensione Vactidy Nimble T7: caratteristiche tecniche

Questo robot aspirapolvere offre una potenza di aspirazione di 2800 Pa con un serbatoio da 250ml. Presenti anche due spazzole laterali per incanalare lo sporco verso la zone di aspirazione. Inoltre abbiamo anche la possibilità di installare un panno che viene inumidito dal robot per riuscire a rimuovere anche lo sporco attaccato al pavimento. Il robot può essere regolato su 4 livelli per bagnare il panno a seconda del tipo di sporco. Inoltre è dotato di una spazzola per tappeti che si attiva automaticamente quando viene rilevato un tappeto. Ovviamente abbiamo un sistema di filtri HEPA per la polvere.

Vactidy Nimble T7 basa il suo sistema di navigazione su sensori propriocettivi, probabilmente una una unità di misura inerziale (IMU) e sul sensore di collisione fisico. Non è dotato di LiDAR o altri sistemi di visione più avanzati che gli consentano di rilevare ostacoli distanti e di pianificare traiettorie complesse. Il robot è realizzato in plastico, con due ruote differenziali motorizzate e una terza libera per dare più stabilità. Il sistema di sospensioni consente di superare ostacoli con un dislivello fino a 15°, più che sufficiente per superare i tappetti sul pavimento. Misura 7,3 cm di altezza, non proprio bassissimo.

La batteria da 2500 mAh consente circa 12o minuti di funzionamento, sufficienti a coprire circa 100 m2. La ricarica richiede poi circa 6 ore per passare da 0 al 100%. Grazie alle connessioni Wi-Fi e Bluetooth possiamo gestire il nostro dispositivo tramite smartphone e smart speaker. Avremo in dotazione anche un ricambio di spazzole, panni e filtri.

DSC8381

DSC8389

Recensione Vactidy Nimble T7: utilizzo in casa

Utilizzare questo robot aspirapolvere è davvero semplice. A differenza di altri modelli economici, abbiamo in dotazione un telecomando molto semplice ed intuitivo. Questo può facilitare l’uso da parte di persone anziane che magari non hanno dimestichezza con gli smartphone e comunque fanno fatica a chinarsi per utilizzare i pulsanti fisici sul robot.

Il telecomando consente non solo di accendere e spegnere il robot, ma anche di selezionare la modalità di pulizia tra quelle disponibili:

Pulizia automatica : il robot utilizzerà una strategia di tipo reattivo

: il robot utilizzerà una strategia di tipo reattivo Pulizia stanza : il robot sceglie un traiettoria sa serpentina per coprire l’intera stanza

: il robot sceglie un traiettoria sa serpentina per coprire l’intera stanza Pulizia bordi : il robot cercherà di pulire seguendo i muri della stanza

: il robot cercherà di pulire seguendo i muri della stanza Pulizia spot: il robot si concentra su un’area specifica, utile per lo sporco più ostinato

Diciamo che se le stanza ha una struttura regolare e lineare, con pochi ostacoli, questo Vactidy Nimble T7 funziona abbastanza bene. La potenza di aspirazione è sufficiente per rimuovere la polvere e lo sporco normale. Il panno umido permette di rimuovere anche quello sporco che tende a rimanere attaccato al pavimento, magari a causa dell’umidità. Funziona bene anche con il pelo di animale.

Il sistema di navigazione però va in difficoltà se le nella stanza sono presenti molti ostacoli che rendono la geometri complessa. Il robot faticherà un po’ a districarsi, la traiettoria non è sempre diritta e a volte tende a saltare alcune zone. Questo è un limite che andrebbe superato con l’utilizzo di un LiDAR per mappare le stanze e quindi per poter localizzare il robot. Si tratta di una tecnologia abbastanza matura, ma che il produttore ha deciso di non integrare per contenere i costi al minimo. Comunque il sistema di rilevamento degli ostacoli funziona molto bene: il robot riesce a percepirlo qualche centimetro prima della collisione in modo da aver il tempo rallentare.

Lo abbiamo trovato un pochino rumoroso, specialmente nelle modalità a media ed elevata potenza. Ma niente di insopportabile. Certo, non consigliamo di usarlo di notte o durante i pisolini.

Recensione Vactidy Nimble T7: l’applicazione

Vactidy offre una applicazione per comandare i suoi robot in modo totalmente wireless. L’applicazione essenzialmente fornisce tutte le funzionalità del telecomando e qualcosina in più. Prima di tutto dovremo mettere il robot in rete, connettendolo al Wi-Fi tramite lo smartphone. La procedura è semplice e totalmente guidata. Richiede qualche minuto, anche se troviamo molto fastidio doverla ripetere ogni volta che spegniamo il robot. A questo punti potremo comandare il nostro robot tramite app. Cosa possiamo fare in più rispetto al telecomando? Possiamo programmare il robot perché si attivi e pulisca in una determinata fascia oraria. Altra funzione importante è quella di aggiornamento del firmware.

Altra funzione utile è quella di accoppiamento con i principali sistemi di domotica e assistenti virtuali come Google Home, Amazon Alexa o IFTTT. In questo modo potremo comandare il nostro robot utilizzando dei comandi vocali o anche da remoto. Globalmente l’applicazione è abbastanza intuitiva, anche se in alcune parte le traduzioni sono un po’ infelici e forvianti.

Conclusioni

Globalmente come valutiamo questo robot aspirapolvere Vactidy Nimble T7? Il prezzo lo rende estremamente appetibile, ma è davvero utile in casa? Dipende. Se avete poche ostacoli sul suo cammino o comunque non vi scoccia spostarli di volta in volta (per esempio mettere le sedia sopra il tavolo) farà un buon lavoro. Altrimenti dovrete armarvi di pazienza. In generale non lo consigliamo per case e appartamenti di grandi dimensioni con tante stanze diverse per via delle capacità di navigazione limitate. Insomma, se volete spendere poco sicuramente è la scelta giusta, ma dovrete accettare vari compromessi! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!

