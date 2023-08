BLUETTI: presentati i nuovi generatori solari AC60 e B80

BLUETTI presenta i generatori solari AC60 e B80: versatili, leggeri e resistenti all’acqua. In barca o al mare, l’energia outdoor è rinnovabile

In occasione dell’estate, BLUETTI lancia anche in Europa AC60 e B80; le nuove soluzioni energetiche innovative per gli amanti dell’outdoor che assicurano compattezza e prestazioni eccezionali ad un prezzo competitivo.

Super leggeri, potenti e resistenti ad acqua e polvere: in occasione dell’estate, arrivano in Europa AC60 e B80. Le nuove power station di BLUETTI, azienda leader nel settore dell’energia solare e dei dispositivi di accumulo. Pensate per gli amanti dell’outdoor che non vogliono rischiare di rimanere senza carica in barca o al mare.

Dettagali sui nuovi generatori solari Bluetti AC60 e B80

Il generatore solare BLUETTI AC60 pesa infatti solo 9,1 kg, è equipaggiato con un potente inverter da 600W e una batteria LFP da 403Wh; infine, è classificato IP65 per la protezione dall’acqua e dalla polvere. Tutti i materiali esterni superano i test di resistenza all’acqua e alla polvere ed inoltre i circuiti sono stati isolati dalle bocchette della ventola.

È quindi una fonte di energia perfetta per varie attività all’aperto, dall’overlanding alla nautica, fino al campeggio in spiaggia. Con ben 7 diverse prese, l’AC60 consente di caricare una vasta gamma di dispositivi essenziali per la vita all’aria aperta; inclusi quelli che richiedono una potenza di 1.200W.

Ciò grazie alla sua modalità Power Lifting: permette così di far funzionare apparecchi come griglie elettriche, asciugacapelli, bollitori, macchina per il caffè, trapani elettrici ecc. Inoltre, permetti di garantire , ad esempio, 5 ore di alimentazione di un mini frigo e 21 ore di una lampada LED, ma anche 21 ricariche di uno smartphone.

Per quanto riguarda la ricarica, l’AC60 supporta un ingresso solare fino a 200W, collegando pratici pannelli fotovoltaici pieghevoli, per essere autonomi in qualunque luogo e in qualunque situazione grazie all’energia del sole.

In ogni caso, è possibile collegarlo alla rete elettrica; per ricaricare le batterie anche di notte o per assicurare una ricarica turbo da 600W per raggiungere l’80% di carica in soli 45 minuti e il 100% in appena un’ora. Così da essere pronti, anche rapidamente, per ogni occasione outdoor.

Caratteristiche

Il generatore è pensato per essere utilizzato anche negli ambienti ristretti come in tenda o sottocoperta in barca; grazie alla modalità silenziosa a 45 dB: praticamente come una conversazione a bassa voce.

Per l’alimentazione di piccoli carichi, le uscite AC e DC possono essere regolate separatamente a 10-30W e 5-20W tramite l’app BLUETTI che consente di controllare il generatore direttamente da smartphone: in questo modo è possibile ridurre l’autoconsumo e mantenerlo in funzione per 1-4 ore.

Inoltre, grazie alla modalità ECO avanzata, per risparmiare energia l’AC60 si spegne automaticamente quando non vi sono collegati carichi e, in generale, ha una perdita di potenza in stand-by bassissima quando non è in uso.

BLUETTI AC60 rappresenta inoltre una soluzione di backup plug-and-play perfetta sia outdoor che a casa: grazie al sistema UPS infatti può essere attivato in caso di interruzioni improvvise di corrente e alimentare tutti i dispositivi essenziali.

Nuovi generatori solari Bluetti AC60 e B80: la batteria che è anche fonte di alimentazione

Un sistema che può essere ulteriormente potenziato con la batteria B80: progettata come complemento dell’AC60, la B80 è un’unità aggiuntiva che pesa 9,88 kg e che aumenta la capacità complessiva.

Basti pensare che con due unità B80, ciascuna con una capacità di 806Wh, è possibile espandere la capacità totale dell’AC60 fino a un massimo di 2.015Wh. La B80 può anche essere utilizzata come power bank per altri generatori solari BLUETTI come EB3A, EB70, EB55 e AC180 mediante l’utilizzo di un cavo di collegamento.

Tra l’altro, il B80 non è solo una batteria aggiuntiva: può infatti funzionare come fonte di alimentazione (con tre porte DC: USB-A, USB-C e una presa per auto). Con una capacità di 806Wh, B80 è in grado di ricaricare uno smartphone fino a 43 volte, un laptop fino a 10 volte e una luce per oltre 60 ore.

Può essere ricaricato autonomamente da un adattatore CA e da pannelli solari o in combinazione con l’AC60. Anche B80 è fornito di un sistema avanzato di gestione della batteria che assicura massima efficienza e previene sovratensioni, sovratemperature, cortocircuiti e altre problematiche di sicurezza.

Disponibilità e prezzo

Compatti, robusti e garantiti. I modelli AC60 e B80 si caratterizzano per la loro compattezza, con dimensioni di circa 290 mm x 205 mm x 234 mm, simili a una scatola da scarpe. Entrambi sono dotati di una robusta maniglia pieghevole, che ne facilita il trasporto e la conservazione.

Entrambi resistenti alle intemperie e pronti ad affrontare ogni avventura all’aperto. Sono inoltre dotati di batterie al litio ferro fosfato con tecnologia LiFePO₄, parte del know interno dell’azienda, che assicurano straordinaria sicurezza e durabilità nel tempo. Garantendo 10 anni di vita e oltre 3.000 cicli di ricarica. Inoltre, per entrambi è prevista una garanzia estesa di 6 anni.

L’AC60 è disponibile per l’acquisto a 699,00 euro; mentre per il bundle AC60+B80 è disponibile a 1.398,00 euro.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi dispositivi di casa Bluetti ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).