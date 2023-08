Annunciato Call of Duty HQ, l’hub della serie di Activision

Proprio in queste ore, Activision Blizzard ha annunciato l’esistenza del Call of Duty HQ, un vero e proprio hub in cui i giocatori potranno accedere a tutto il contenuto futuro della serie: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

È previsto proprio per oggi il reveal ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 3, reboot del capitolo del 2011 che segue la scia intrapresa da Activision. Una scia che punta alle grandi glorie del passato, riprese e concepite nuovamente in salsa moderna, proprio come fatto con Modern Warfare 2 lo scorso anno. E se recentemente abbiamo scoperto che Modern Warfare 3 sarà un vero e proprio titolo premium, con prezzo livellato per le produzioni AAA, forse non è proprio sbagliata l’idea inizialmente trapelata per cui questo nuovo Call of Duty sarebbe stato un semplice add-on di Modern Warfare 2.

Annunciato Call of Duty HQ: di che cosa si tratta?

Proprio nelle scorse ore, Activision Blizzard ha annunciato l’esistenza di Call of Duty HQ, un vero e proprio hub che fungerà da punto di accesso per tutto il contenuto futuro della serie. Ad esempio, è già stato confermato che Modern Warfare 2, Warzone e Modern Warfare 3 saranno inclusi nel servizio. HQ permetterà ai giocatori di accedere a tutto il contenuto da loro acquistato in un singolo luogo, per rendere ancora più semplice la scelta fra i vari giochi e le rispettive modalità.

Activision ha anche confermato che nella giornata di oggi saranno dettagliati anche i piani per limitare la tossicità della community, per il sistema Anti-Cheat Ricochet e per la roadmap delle stagioni post-lancio. Vi ricordiamo anche che Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà disponibile dal prossimo 10 novembre, attualmente su PC, PS4 e Xbox One, ma ci aspettiamo conferme anche per le console di nuova generazione.

E questo è quanto, Call of Duty HQ sembra un progetto piuttosto interessante e che punta a creare un vero e proprio universo espanso.