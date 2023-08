Corsair: integrato l’iCUE LINK nei nuovi sistemi Hydro X Series

L‘azienda CORSAIR semplifica i sistemi di raffreddamento personalizzato integrando l’iCUE LINK in Hydro X Series

CORSAIR è un’azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator e appassionati di PC. Ha presentato oggi la prossima generazione dei prodotti dedicati al sistema di raffreddamento personalizzato Hydro X Series di fama mondiale; con un’integrazione nel rivoluzionario ecosistema con componenti smart iCUE LINK.

Con la nuova gamma ELITE di waterblock per CPU e GPU, sistemi combinati pompa/serbatoio e molto altro. Hydro X Series sfrutta la tecnologia iCUE LINK per semplificare al massimo la realizzazione di un circuito di raffreddamento personalizzato.

Grazie a un unico standard di collegamento, iCUE LINK è ora in grado di alimentare i componenti e trasmettere le comunicazioni digitali a tutti i dispositivi: dal controllo RGB e RPM ai sensori di temperatura.

Inoltre, ora i nuovi componenti Hydro X Series sono intelligenti; questo perchè alloggiano microcontrollori singoli adibiti alla gestione e all’invio dei dati relativi a performance e temperatura all’hub e al software iCUE. I connettori reversibili di iCUE LINK, utilizzabili su tutti i componenti, semplificano notevolmente l’assemblaggio dei computer e rendono questo hobby più allettante e accessibile per tutti.

CORSAIR integra l’iCUE LINK nei nuovi sistemi Hydro X Series: dettagli

Il waterblock per CPU iCUE LINK XC7 RGB ELITE include anche un sistema di raffreddamento esagonale innovativo; questo è stao migliorato con un design che sfrutta il flusso laminare per garantire migliori prestazioni di raffreddamento in tutta la CPU e nei suoi core.

Una piastra di raffreddamento in rame nichelato, dotata di oltre 120 micro-alette di raffreddamento ad alta efficienza, dissipa il calore dal processore; mentre un sensore di temperatura integrato consente di regolare il sistema di raffreddamento con precisione assoluta.

24 LED RGB posizionati sul lato posteriore della camera di flusso in nylon trasparente offrono incantevoli effetti visivi che si abbinano alle prestazioni di raffreddamento di iCUE LINK XC7 RGB ELITE.

Montaggio semplificato su socket Intel LGA 1700 e AMD AM5 e AM4, e pasta termica ad alte prestazioni preapplicata CORSAIR XTM70: tutto questo rappresenta il fulcro centrale del tuo sistema di raffreddamento personalizzato.

Per chi desidera aggiungere un ulteriore livello di personalizzazione al proprio sistema, il waterblock per CPU iCUE XC7 RGB ELITE LCD condivide lo stesso design e offre la stessa potenza di raffreddamento. Con l’aggiunta di un nitido schermo LCD IPS da 2,1″ e 30 FPS con una risoluzione di 480×480 circondato da ben 31 LED RGB.

Lo schermo è completamente programmabile tramite il software iCUE che ti permette di visualizzare le temperature del sistema, immagini personalizzate o GIF animate.

iCUE LINK XG3 RGB HYBRID

Mantieni la scheda grafica nel circuito di raffreddamento con il waterblock per GPU iCUE LINK XG3 RGB HYBRID. Disponibile in tre modelli per garantire una compatibilità pressoché universale con un’ampia gamma di schede NVIDIA GeForce RTX 40 e 30-Series e AMD RX 7900 XT(X).

Il design ibrido permette di raffreddare direttamente la GPU e i circuiti integrati di memoria con un collettore di flusso ripartito; cpsì da assicurare una distribuzione uniforme del refrigerante nella piastra di raffreddamento in rame, mentre una ventola dedicata provvede a raffreddare la scheda e i VRM.

Illuminata da 18 LED RGB e con un sensore di temperatura integrato per un controllo di precisione; la solida struttura in nylon e rame di XG3 RGB HYBRID la rende un’aggiunta affidabile e resistente per il tuo PC.

Novità in arrivo

Per i clienti che già possiedono un waterblock per GPU iCUE XG7 RGB, a breve sarà disponibile un adattatore RGB per GPU semplice da integrare nella configurazione di iCUE LINK. I futuri waterblock per GPU XG7 supporteranno direttamente la connessione con iCUE LINK.

Per l’alimentazione del tuo avveniristico sistema di raffreddamento personalizzato, usa il sistema combinato pompa/serbatoio iCUE LINK XD5 RGB ELITE. Realizzato con una pompa Xylem D5 ad alte prestazioni e un serbatoio trasparente in nylon da 440 ml illuminato da 22 LED RGB.

L’XD5 RGB ELITE impiega un sistema di montaggio gommato per ridurre al minimo le vibrazioni della pompa e include più porte di ingresso da G1/4″ a supporto di svariate configurazioni. Analogamente ai waterblock, include un sensore interno al circuito che fornisce le temperature in tempo reale del refrigerante. Assicurando così un controllo intelligente.

Nella seconda parte dell’anno sarà disponibile anche una versione di XD5 RGB ELITE con schermo LCD.

iCUE LINK integrato nei nuovi sistemi Hydro X Series di Corsair: disponibilità

I waterblock CORSAIR iCUE LINK XC7 RGB ELITE, XG3 RGB HYBRID, XD5 RGB ELITE, lo splitter di segnale a 4 vie e il waterblock iCUE XC7 RGB ELITE LCD sono disponibili immediatamente: potrete acquistarli nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

L’adattatore iCUE LINK GPU RGB è disponibile per il preordine nel negozio online CORSAIR e potrà essere spedito a settembre.

I waterblock per CPU iCUE LINK e XD5 RGB ELITE sono coperti da una garanzia di tre anni. Mentre i waterblock XG3 RGB HYBRID e lo splitter di segnale a 4 vie sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.

Per i prezzi aggiornati dei singoli prodotti iCUE LINK, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi sistemi Hydro X Series di Corsair ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.itper altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).