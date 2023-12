Armonia sonora, la partnership speciale tra JBL e Martin Garrix con il nuovo JBL Flip 6

Immergetevi nell’incantevole ritmo come mai prima d’ora con il più recente prodotto di JBL, frutto della collaborazione con Martin Garrix

La straordinaria unione tra il rinomato marchio e il celebre DJ/produttore, al vertice delle classifiche musicali, ha catturato l’attenzione fin dal 2021. I fan hanno atteso a lungo una partnership che coinvolgesse direttamente i prodotti, e ora l’attesa è giunta alla sua conclusione. JBL è lieta di presentare l’edizione speciale dello speaker JBL Flip 6, co-progettata in collaborazione con Martin Garrix.

JBL Flip 6 Martin Garrix Edition: ritmo e stile unici

Iconica e unica, l’edizione speciale di questo speaker portatile rappresenta una celebrazione del legame intrinseco e dei momenti indimenticabili creati da Garrix in veste di ambasciatore JBL. Questo modello esclusivo assume un significato speciale sia per Garrix che per la sua community, il tutto basato sul distintivo logo “+ x”.

L’edizione JBL Flip 6 Martin Garrix non si limita a catturare l’attenzione con il suo design accattivante: è stata progettata per offrire la straordinaria qualità del suono per cui JBL è rinomata.

Questo speaker impermeabile e antipolvere, con certificazione IP67, è pronto per ogni avventura, permettendo agli ascoltatori di trasmettere la propria playlist preferita e rendere ogni esperienza indimenticabile. Inoltre, la durata della batteria di dodici ore consente di amplificare ogni momento.

Martin Garrix condivide il suo entusiasmo: “Fin dal primo giorno della nostra collaborazione, i fan hanno chiesto un prodotto personalizzato, e sono estremamente orgoglioso che sia finalmente arrivato. Questo è uno dei miei prodotti JBL preferiti, perfetto per portare la propria musica ovunque. Abbiamo personalizzato lo speaker con il mio riconoscibile logo +x su tutta la superficie in un design audace e sottile. Spero che piaccia a tutti tanto quanto piace a me!” Robert-Jan van Dormael, Vice Presidente Marketing EMEA di JBL, sottolinea l’importanza della collaborazione: “La nostra partnership con Martin Garrix è stata forte sin dall’inizio. Dopo numerose campagne di successo, questo prodotto unico rappresenta il modo perfetto per celebrare non solo la collaborazione JBL x Martin Garrix, ma anche i fan che lo hanno sostenuto lungo il percorso.”

L’edizione speciale dello speaker è stata ufficialmente lanciata il 16 ottobre, in concomitanza con due spettacoli di Martin Garrix durante l’Amsterdam Dance Event (ADE).

Lo speaker JBL Flip 6 Martin Garrix edition è ora disponibile su jblstore.it al prezzo di €149,99.

Rimani sintonizzato sulle pagine di tuttotek.it per rimanere aggiornato sulle ultime offerte e novità dal mondo della tecnologia e, seguici sui nostri social media per non perderti nulla!