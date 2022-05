Migliori siti per comprare iscritti canale Telegram | Maggio 2022

In questa guida vi segnaleremo i migliori siti per comprare iscritti al vostro canale Telegram. E vi spiegheremo come sfruttarli al meglio!

Telegram è un social network, nato come alternativa a Whatsapp e poi evoluto in qualcosa di diverso, con diverse funzionalità in più che lo hanno reso molto più di una semplice app di messaggistica istantanea. Infatti si possono creare i cosiddetti canali ovvero dei gruppi di persone di dimensione arbitraria che permettono agli utenti di condividere messaggi. Ma sono anche un eccezionale canale di comunicazione e marketing. Infatti canali popolati con migliaia di persone possono essere davvero remunerativi. Ecco perché comprare iscritti al proprio canale Telegram può essere utile, soprattutto agli inizi per dargli più credibilità e solidità.

Prima di cominciare

Un canale Telegram con tanti iscritti ovviamente è percepito come più affidabile ed appetibile agli occhi del pubblico. Acquistare dei follower può aiutare a raggiungere velocemente numeri tali da distinguersi dalla massa e fare il salto di qualità.

Molti canali Telegram non danno la possibilità di inviare messaggi. Con decine di migliaia di partecipanti sarebbe davvero complicato! Vengono per lo più utilizzati dai proprietari per postare dei contenuti. Tuttavia questi possono interagire con reazione e like ai post. Avere dei follower attivi che reagiscono è comunque importante per rendere il canale attivo e credibile. Dopo questi consigli, cominciamo quindi con la lista vera e propria!

Boostgram | Migliori siti per comprare iscritti canale Telegram

Il nostro primo suggerimento è Boostgram. Si tratta di una piattaforma affermate nel settore che permette di acquistare iscritti al proprio canale Telegram. Di questo portale apprezziamo i diversi piani che si possono acquistare che non solo variano nel numero di follower, ma anche nel tipo di servizio offerto (si possono aggiungere like, reazioni ai post, ecc..).

La procedura è semplice: Boostgram verificherà l’effettiva possibilità di inviare follower al vostro canale, senza richiedere password o altri dati sensibili. Poi comincerà il boosting vero e proprio. Una volta raggiunto l’obiettivo, la situazione del canale verrà monitorata per 5 giorni in modo da verificare che tutto sia in regola.

SocialAds | Migliori siti per comprare iscritti canale Telegram

SocialAds è un’ottima piattaforma tutta italiana. Per quanto riguarda Telegram offre diversi servizi tra cui: acquisto visualizzazioni post, acquisto iscritti al canale e ai gruppi. I prezzi sono altamente competitivi e partono da meno di 2 euro! Gli ordine vengono evasi entro le 24 ore (lavorative) e c’è una garanzia di ben 30 giorni sui risultati. Al nostro canale potremmo aggiungere fino a 10.000 membri con un singolo ordine! Tuttavia è ben documentato che il numero effettivo potrebbe diminuire dopo aver raggiunto il picco.

1 milione di fan | Migliori siti per comprare iscritti canale Telegram

In questo caso ci spostiamo in Spagna per una piattaforma altrettanto interessante. Anche questa infatti permette di acquistare nuovi iscritti oppure interazioni. I costi non sono tra i più bassi, ma il servizio è di ottima qualità con follower reali ed interagenti. L’interfaccia grafica accattivante lo rende semplice da utilizzare e anche piacevole bisogna dire! Ottimo anche il servizi di assistenza pre- e post- vendita.

Get A Follower | Migliori siti per comprare iscritti canale Telegram

Get A Follower è uno dei servizi più semplici, intuitivi e completi della lista. Per quanto riguarda Telegram possiamo comprare iscritti per il canale, visualizzazione ai post, voti nei sondaggi e reazioni ai post. Pochi portali offrono una suite di servizi così completa. Potremo ottenere fino a 10.000 nuovi iscritti in circa 10 giorni. L’interfaccia grafica semplice ed intuitiva, rendono Get A Follower una delle piattaforme più apprezzate.

CompraFollowers | Migliori siti per comprare iscritti canale Telegram

Altra piattaforma italiana, con diversi servizi. Possiamo personalizzare il numero di visualizzazioni e di post da sponsorizzare. Oppure aggiungere fino a 5000 iscritti al nostro canale. Interessante la possibilità di estendere la garanzia fino ad 1 anno in modo da essere sicuri di non perdere i follower subito dopo raggiunto il picco. I prezzi sono più che onesti per il servizio offerto e partono da pochi euro per i pacchetti base.

Conclusioni

Ora sapete quali sono i migliori siti per comprare iscritti al vostro canale Telegram! E voi avete mai provato altri servizi? Come vi siete trovati? Fateci sapere! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!