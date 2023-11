Penna per smartphone e tablet: come scegliere le migliori

Una penna per smartphone e tablet è uno strumento decisamente utile per chi desidera disegnare o scrivere sul proprio dispositivo; può essere usata, comunque, anche solo per navigare

Ma quali sono le caratteristiche che vale la pena di prendere in considerazione in vista di un acquisto? Lo abbiamo chiesto al team di PiuVenduti.it , portale che permette di scoprire quali sono i prodotti più venduti nelle migliori piattaforme di e-commerce. Di certo la tecnologia, in questo settore come in molti altri, viaggia su ritmi decisamente rapidi. Ecco, quindi, che le penne per i dispositivi mobili vantano caratteristiche all’avanguardia per garantire una funzionalità ottimale.

Che cosa sono

Ma entriamo nei dettagli. Queste penne, che sono definite anche penne capacitive o indicate con il nome di tablet pen, hanno contribuito a rivoluzionare la nozione di scrittura su un dispositivo. Quella che si sperimenta è una sensazione differente rispetto alla tradizionale scrittura che si effettua su un foglio, anche in virtù della consistenza della superficie dei device mobili. Ad ogni modo, sono stati compiuti passi in avanti notevoli in questo ambito, grazie a cui la precisione e la velocità di scrittura sono migliorate in maniera consistente. Nei dispositivi è presente un software che è in grado di riconoscere, sulla base di una reazione preimpostata, la presenza della penna per il disegno e per la scrittura.

A che cosa servono

Sempre più artisti si servono delle tavole elettroniche abbinate a penne capacitive che permettono loro di creare, e ovviamente colorare, opere e capolavori sorprendenti, in grado di coniugare fantasia e precisione in modo stupefacente. Alcune penne vengono attivate attraverso il Bluetooth, ma ci sono anche modelli che non hanno bisogno di questo tipo di collegamento per funzionare: le prime, tuttavia, assicurano standard di precisione più elevati.

Chi ha bisogno di una tablet pen

Le penne capacitive sono raccomandate, fra l’altro, a coloro che non hanno acquisito una grande familiarità con la scrittura attraverso la tastiera. Con le tablet pen, infatti, è possibile riprodurre la calligrafia in maniera veloce e pratica. Inoltre, questi dispositivi offrono una vera e propria zona di comfort. Insomma, non stupisce scoprire che in ogni angolo del mondo la vendita di penne capacitive è in costante aumento, anche grazie alla varietà di proposte a disposizione, con soluzioni differenti in relazione al materiale destinato a entrare in contatto con lo schermo del dispositivo che si sta utilizzando.

I materiali di composizione

Le penne che presentano la parte finale in gomma sono senza dubbio le più diffuse, in virtù dei numerosi pregi che le caratterizzano: prima fra tutti, la comodità. Va specificato, però, che la precisione del tratto presenta margini di migliorabilità abbastanza significativi. Una soluzione alternativa si può individuare nelle penne che presentano il pennino superiore realizzato in maglia metallica: si tratta dell’opzione ideale grazie alla longevità che viene garantita dal materiale. Con questo tipo di penna, infatti, non si corre mai il rischio di graffiare la superficie dello smartphone o del tablet.

La S Pen di Samsung

La S Pen che Samsung mette a disposizione per i suoi dispositivi fa della precisione e della maneggevolezza i suoi punti di forza. Si tratta di un prodotto che è stato studiato per ridurre al minimo gli sforzi e assecondare le idee e la fantasia di chi lo utilizza; apprezzabile è, fra l’altro, il supporto magnetico laterale, che permette di tenere la penna sempre a portata di mano. La S Pen propone più di 4mila livelli di pressione e si adatta a un utilizzo prolungato grazie al suo peso ridotto e al comfort che caratterizza la sua impugnatura. Con la sua punta sottile, assicura un’esperienza di scrittura paragonabile a quella offerta da una penna vera e propria.

La penna per gli iPad

Anche Apple offre una penna capacitiva da usare sui suoi dispositivi mobili: si tratta di una penna touch in grado di funzionare per un massimo di 10 ore dopo una carica di appena 60 minuti. Tante sono le caratteristiche interessanti di questo strumento, che vanta una gamma molto ampia di compatibilità, ma anche un livello di sensibilità elevato. Non deve essere collegata al Bluetooth: per attivarla è sufficiente toccare l’interruttore situato sulla parte superiore per due volte.