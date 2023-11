Come recuperare chat WhatsApp cancellate senza backup su iOS e Android

In questo articolo vi facciamo conoscere un servizio che abbiamo avuto modo di apprezzare in questo periodo, che consente di recuperare le chat di WhatsApp cancellate quando non avete a disposizione un backup su Android: ecco UltData WhatsApp Recovery

I messaggi di WhatSapp, così come le foto e i contatti, sono ormai dati imprescindibili nel mondo odierno, così digitalizzato da rendere ciascuna parola o file molto più importanti rispetto al passato. E che cosa succede se non effettuate i periodici backup dei dati sui server della compagnia? Semplicemente che, se perdete o cambiate o distruggete il telefono, potreste perdere una buona parte di quei dati così importanti. Nel caso in cui questo dovesse succedere siete davvero spacciati? No, perché esistono dei servizi che permettono il recupero dei dati anche senza backup. Ve ne presentiamo uno che abbiamo avuto modo di esperire in questi giorni: UltData Whatsapp Recovery.

Che cosa si può fare con UltData WhatsApp Recovery?

Con questo servizio potrete:

Recuperare i messaggi WhatsApp cancellati su Android senza backup

Recuperare i messaggi cancellati da WhatsApp su iPhone senza backup

Recuperare più di 7 tipi di dati da WhatsApp e WhatsApp Business come foto, video, contatti, ecc…

Ripristinare WhatsApp dal backup di iTunes

Inoltre, il servizio è compatibile con gli ultimi iOS 17Beta/iPadOS 17 Beta e Android 12/13 e supporta tutti i dispositivi iOS e oltre 6000 telefoni e tablet Android. Qualsiasi sia il motivo della perdita del dato, dalla cancellazione accidentale all’arresto anomalo del sistema, dal ripristino ai dati di fabbrica ad un attacco di virus, dal jailbreak alla rottura dello schermo, UltData è in grado di recuperare qualsiasi file abbiate perso. In particolare, potrete recuperare messaggi, foto, video, documenti, contatti, ma anche adesivi, PDF, file word, excel e zip.

Per farlo, dovrete semplicemente scaricare l’applicazione dal sito ufficiale e seguire i seguenti step:

Collega il tuo dispositivo (iOS o Android): poi scegliere la funzione “Recupera dal dispositivo iOS/Android” Analizza i dati sul dispositivo: scegliere i tipi di file e avviare la scansione Recupera i tuoi dati: selezionare i dati desiderati e fare clic su “Recupera su PC”

Piani di abbonamento di UltData WhatsApp Recovery

Attualmente tutte le versioni Premium di UltData WhatsApp Recovery sono in sconto, con i piani come seguono:

1 Mese Licenza : 35.99€ (invece che 119.99€) 1 PC, 5 Dispositivi Rinnovo automatico, annullare in qualsiasi momento 1 Mese Aggiornamenti gratuiti 30 giorni di garanzia di rimborso Assistenza clienti gratuita

: 35.99€ (invece che 119.99€) 1 Anno Licenza : 39.99€ (invece che 59.99€) SUPER SCONTO 1 PC, 5 Dispositivi Rinnovo automatico, annullare in qualsiasi momento 1 Mese Aggiornamenti gratuiti 30 giorni di garanzia di rimborso Assistenza clienti gratuita

: 39.99€ (invece che 59.99€) SUPER SCONTO A vita Licenza : 49.99€ (invece che 149.99€) 1 PC, 5 Dispositivi Rinnovo automatico, annullare in qualsiasi momento 1 Mese Aggiornamenti gratuiti 30 giorni di garanzia di rimborso Assistenza clienti gratuita

: 49.99€ (invece che 149.99€)

E questo è tutto ciò che c'è da sapere su UltData WhatsApp Recovery!