Recensione Cities: Skylines 2, il miglior city builder ora ha un seguito!

In questa recensione analizzeremo il nuovissimo Cities: Skylines 2, il city builder di Colossal Order

Cities: Skylines 2, il sequel del fortunato gestionale urbanistico di Colossal Order, è finalmente arrivato su PC e console. Il gioco promette di migliorare e ampliare le meccaniche del predecessore, offrendo ai giocatori un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente. Se queste promesse saranno state mantenute, però, lo scoprirete solo leggendo questa recensione!

Un’Immersione totale nella gestione urbana | Recensione Cities: Skylines 2

Cities: Skylines 2 è un sequel che offre un’esperienza di pianificazione urbana più profonda e realistica rispetto al predecessore. La versione da noi testata è quella PC. Le nuove meccaniche innovative, come il sistema di risorse e il nuovo sistema di occupazione e impiego, rendono la gestione della città più impegnativa e gratificante. Il gioco offre anche una varietà di risorse e strumenti per la costruzione che danno ai giocatori una grande flessibilità nella progettazione delle proprie città. Per creare una città con la “C” maiuscola dovrete orchestrare vari aspetti.

Le zone residenziali

Le zone residenziali sono la base di ogni città. Sono qui che vivono i vostri cittadini, che rappresentano la forza lavoro e il mercato di consumo della vostra città. Per far crescere le vostre zone residenziali, dovrete assicurarvi che siano ben collegate da strade e servite da servizi pubblici e opportunità di lavoro.

Le zone commerciali

Le zone commerciali sono importanti per la crescita economica della vostra città. Sono qui che i vostri cittadini possono acquistare i beni e i servizi di cui hanno bisogno, e dove le aziende possono creare posti di lavoro. Per far crescere le vostre zone commerciali, dovrete assicurarvi che siano ben collegate alle zone residenziali e che vi siano sufficienti servizi pubblici.

Le zone industriali

Le zone industriali sono importanti per la produzione di beni e servizi. Sono qui che le aziende producono i beni che i vostri cittadini consumano, e che contribuiscono al benessere economico della città. Per far crescere le vostre zone industriali, dovrete assicurarvi che siano ben collegate alle zone residenziali e che vi siano sufficienti servizi pubblici.

I servizi pubblici

I servizi pubblici sono essenziali per il benessere dei vostri cittadini. Acqua, elettricità, istruzione, assistenza sanitaria e servizi di pulizia sono tutti essenziali per una città che funzioni in modo efficiente. Dovrete assicurarvi di fornire questi servizi a tutti i vostri cittadini, indipendentemente dalla loro posizione nella città.

Un passo avanti… | Recensione Cities: Skylines 2

Cities: Skylines 2 presenta alcune nuove meccaniche che arricchiscono l’esperienza di gioco, rendendola più coinvolgente e appagante per chi cerca una simulazione urbana più realistica.

Una delle nuove meccaniche più significative è l’estrazione di materie prime da aree speciali. Ora i giocatori possono costruire miniere, cave e altri impianti per estrarre risorse come grano, pietra, ferro e carbone. Queste risorse possono quindi essere utilizzate per produrre beni più complessi nel settore industriale.

L’estrazione di materie prime aggiunge un nuovo livello di profondità alla simulazione economica. I giocatori devono ora considerare l’ubicazione delle loro zone industriali in base alla disponibilità di materie prime. Ad esempio, se si vuole costruire un’industria tessile, è necessario assicurarsi che vi sia una fonte di cotone o lana nelle vicinanze.

Un’altra nuova meccanica importante è il sistema di occupazione e impiego. In Cities: Skylines 2, i cittadini hanno diversi livelli di istruzione e abilità, e questi fattori influenzano le loro possibilità di trovare un lavoro. I giocatori devono quindi investire nell’istruzione per creare una forza lavoro qualificata.

Il nuovo sistema di occupazione e impiego rende la simulazione urbana più realistica. I giocatori devono ora considerare le esigenze dei loro cittadini in termini di istruzione e abilità quando pianificano la loro città.

…ma alcuni indietro | Recensione Cities: Skylines 2

Cities: Skylines 2 è un sequel solido che offre una serie di nuove funzionalità e miglioramenti rispetto al suo predecessore. Tuttavia, ci sono anche alcuni aspetti che potrebbero deludere i fan del primo gioco.

Uno dei problemi più comuni segnalati da giocatori e riscontrato anche da noi in prima linea è il clipping di edifici e oggetti. Questo problema si verifica quando edifici o oggetti si sovrappongono al terreno, creando un effetto visivo poco gradevole. Il clipping è stato un problema anche nel primo Cities: Skylines, ma è stato migliorato nel sequel. Tuttavia, in alcune situazioni, gli edifici possono ancora incastrarsi nel terreno, rendendo difficile creare città armoniose.

Un altro problema riguarda le mappe predefinite. Queste mappe presentano poche aree pianeggianti, rendendo difficile trovare spazi adeguati per i grandi impianti dei servizi cittadini. Questo problema può essere risolto scaricando mappe create da altri giocatori, ma le mappe predefinite sono comunque una parte del gioco importante che non è possibile tralasciare.

Comparto tecnico | Recensione Cities: Skylines 2

Il comparto tecnico di Cities: Skylines 2 è migliorato rispetto al predecessore, ma non in modo drastico. Il gioco utilizza il motore grafico Unreal Engine 4, che offre una varietà di miglioramenti rispetto al motore precedente.

I miglioramenti più significativi rispetto al predecessore riguardano i modelli degli edifici e le animazioni. I modelli degli edifici sono ora più dettagliati, con texture più nitide e modelli poligonali più complessi. Le animazioni sono più fluide e realistiche, con movimenti più naturali e realistici.

Il gioco supporta anche la tecnologia ray tracing, che offre un’illuminazione più realistica. Il ray tracing simula il modo in cui la luce si comporta nel mondo reale, creando effetti di illuminazione più realistici e coinvolgenti.

Nonostante i miglioramenti, il comparto tecnico di Cities: Skylines 2 non è esente da problemi. In alcune situazioni, il gioco può soffrire di cali di frame rate, soprattutto nelle città di grandi dimensioni. Inoltre, il gioco può essere impegnativo per le macchine meno potenti.

Vero è che la la scalabilità è ottima ed è possibile disattivare impostazioni grafiche, ridurre gli effetti e quant’altro per permettere al gioco di essere godibile anche su un PC non top di gamma.

Personalizzazione | Recensione Cities: Skylines 2

Per coloro che amano personalizzare ogni aspetto della propria città virtuale, Cities: Skylines 2 offre un’ampia gamma di risorse creative. Tra edifici assegnabili, posizionabili e iconici, avrete a disposizione numerosi strumenti per costruire una città unica. La varietà di opzioni di personalizzazione per ogni struttura permette di dare libero sfogo alla creatività, contribuendo a creare una città che rispecchia il vostro stile unico.

Edifici assegnabili : sono quelli che costituiscono la base di ogni città. Sono disponibili in una varietà di stili e tipologie, per soddisfare le esigenze di ogni zona. È possibile personalizzare questi edifici in una varietà di modi, come cambiare il colore, il materiale e la forma.

: sono quelli che costituiscono la base di ogni città. Sono disponibili in una varietà di stili e tipologie, per soddisfare le esigenze di ogni zona. È possibile personalizzare questi edifici in una varietà di modi, come cambiare il colore, il materiale e la forma. Edifici posizionabili : possono essere posizionati liberamente sulla mappa. Sono disponibili in una varietà di categorie, tra cui edifici storici, monumenti, parchi e altro ancora. È possibile personalizzare questi edifici in modo ancora più completo rispetto agli edifici zonati, cambiando anche il loro aspetto e le loro funzioni.

: possono essere posizionati liberamente sulla mappa. Sono disponibili in una varietà di categorie, tra cui edifici storici, monumenti, parchi e altro ancora. È possibile personalizzare questi edifici in modo ancora più completo rispetto agli edifici zonati, cambiando anche il loro aspetto e le loro funzioni. Edifici iconici: sono edifici unici e speciali che possono dare un tocco di carattere alla vostra città. Sono disponibili in una varietà di stili e tipologie, e sono spesso ispirati a edifici reali. È possibile personalizzare questi edifici in modo simile ai ploppables.

Oltre alle opzioni di personalizzazione disponibili per gli edifici, Cities: Skylines 2 offre una varietà di strumenti per personalizzare l’aspetto generale della città. È possibile modificare il terreno, aggiungere vegetazione, creare corsi d’acqua e altro ancora. È anche possibile modificare l’aspetto delle strade, dei segnali stradali e di altri elementi urbani.

Tiriamo le somme

Cities: Skylines 2 è un sequel che offre un’esperienza di pianificazione urbana più profonda e realistica rispetto al predecessore. Le nuove meccaniche innovative, come il sistema di risorse e il nuovo sistema di occupazione e impiego, rendono la gestione della città più impegnativa e gratificante. Il gioco offre anche una varietà di risorse e strumenti per la costruzione che danno ai giocatori una grande flessibilità nella progettazione delle proprie città.

Tuttavia, il titolo presenta anche alcuni problemi, come il clipping, le mappe predefinite con pochissima area pianeggiante e l’impossibilità di impostare le tasse residenziali in base a criteri diversi dal livello di istruzione. Inoltre, la grafica del gioco non è migliorata tantissimo rispetto al predecessore, e alcuni giocatori potrebbero trovare l’interfaccia utente meno intuitiva.

Nel complesso, Cities: Skylines 2 è un gioco che offre un’esperienza di pianificazione urbana coinvolgente e gratificante. I giocatori che cercano un titolo che metta alla prova le loro abilità di gestione e che offra una grande varietà di opzioni di personalizzazione troveranno molto da apprezzare in questo sequel.

8 let's build! Punti a favore Nuove meccaniche innovative per la gestione dell'economia

Nuove meccaniche innovative per la gestione dell'economia Miglioramenti significativi agli strumenti per la costruzione di strade

Miglioramenti significativi agli strumenti per la costruzione di strade Opzioni di personalizzazione numerosissime

Opzioni di personalizzazione numerosissime Introduzione delle materie prime come grano e pietra Punti a sfavore Problemi di clipping

Problemi di clipping Mappe predefinite con pochissima area pianeggiante

Mappe predefinite con pochissima area pianeggiante Impianti di grandi dimensioni difficili da posizionare