Recensione InkPad 3 Pro: l’e-Reader che non teme schizzi

Abbiamo avuto la possibilità di provare per alcune settimane il nuovo InkPad 3 Pro, eBook Reader di fascia media dotato di certificazione IPX8 e schermo E-Ink Carta HD da 7,8″

Gli e-Reader si stanno diffondendo sempre di più sul mercato dal momento che, un po’ a causa dello scorso lockdown, un po’ per l’inesorabile avanzamento del lavoro in remoto, tutti noi passiamo gran parte delle nostre giornate davanti agli schermi, anche nelle ore di studio. Un eBook Reader consentirebbe di “spezzare” l’uso intensivo di PC, smartphone o tablet in favore di una più confortevole lettura. Questi dispositivi sono dotati infatti di un pannello e-Ink, ovvero quella tecnologia che simula l’inchiostro su carta proprio per non affaticare gli occhi. Il prodotto oggetto di questa recensione, il PocketBook InkPad 3 Pro, è dotato di retroilluminazione frontale, display e-Ink Carta HD da 7,8″ e impermeabilità all’acqua. Di seguito la scheda tecnica completa:

Display: tecnologia E-Ink Carta da 7,8″ HD con 300dpi;

da con CPU: Dual Core (2 × 1 GHz) ;

; RAM: 1GB ;

; ROM: 16GB per archiviazione interna NON espandibile;

per archiviazione interna espandibile; connettività: Wi-FI, Bluetooth, porta USB-Type C;

batteria: 1900mAh ;

; dimensioni: 8 x 136 x 195mm ;

; peso: 225g ;

; colore: Grigio Metallizzato;

OS: proprietario basato su Linux ;

; Prezzo: 269€

Design ed Ergonomia | Recensione PocketBook InkPad 3 Pro

Il terminale ha un design rettangolare con i 2 angoli inferiori smussati e la cornice inferiore leggermente convessa che ospita i 4 pulsanti principali: Home, Back, Forward, Menu. Lungo il bordo inferiore è presente il pulsante di accensione e l’ingresso USB Type-C per la ricarica. Nulla da segnalare sui restanti profili. Il corpo è totalmente in plastica, ma nonostante questo non si avvertono scricchiolii o altri segni che possano indurre a pensare che si maneggi un oggetto fragile.

L’unico vero neo è che il tipo di materiale attira impronte e sporco molto facilmente. Il peso di soli 225g unito alle sue contenute dimensioni lo rendono maneggevole e facilmente trasportabile. Infine, la certificazione IPX8 permetterà di utilizzarlo con una certa serenità anche durante una giornata in piscina. In confezione, oltre al minuscolo (e dai caratteri striminziti) manuale di istruzioni, sono presenti un cavetto per la ricarica USB-A/USB Type-C, un adattatore per collegare degli auricolari cablati ed infine una custodia morbida dove riporre il device.

2











Software di sistema | Recensione PocketBook InkPad 3 Pro

Il sistema operativo proprietario poggia le sue fondamenta su Linux. Ciò che lascerà sorpresi, dopo la prima configurazione iniziale, sarà la sua velocità da record in fase di accensione e spegnimento. Una volta tenuto premuto un paio di secondi il tasto di accensione, il PocketBook impiegherà 5 secondi netti per mostrarvi la Home. L’interfaccia è pulita, veloce e soprattutto chiara per chiunque non abbia mai maneggiato un e-Reader in vita sua. La schermata principale mostrerà in primo piano alcuni libri di cui già è stata avviata la lettura oltre che un piccolo carosello dove vengono elencati i best-seller del momento. In alto è presente un menu a tendina (che si apre sia con il tasto fisico ‘Menu’ oppure toccando la piccola freccia presente al centro) che mostrerà data/ora, lo stato di carica della batteria, il segnale Wi-Fi/Bluetooth, l’icona di retroilluminazione attiva nonché eventuali messaggi di sistema.

In basso invece sono presenti 5 icone per accedere rispettivamente alle sezioni:

Libreria : l’insieme di tutti i libri presenti nella memoria;

: l’insieme di tutti i libri presenti nella memoria; Audiolibri : contiene, appunto, tutti gli audiolibri scaricati e di cui è possibile richiederne la lettura vocale (solo tramite auricolari cablati o Bluetooth);

: contiene, appunto, tutti gli audiolibri scaricati e di cui è possibile richiederne la lettura vocale (solo tramite auricolari cablati o Bluetooth); Negozio : è lo store di PocketBook dove poter acquistare libri, per lo più in inglese;

: è lo store di PocketBook dove poter acquistare libri, per lo più in inglese; Note : raccolta di tutti gli appunti segnati direttamente sul libro che si sta leggendo;

: raccolta di tutti gli appunti segnati direttamente sul libro che si sta leggendo; Applicazioni: in questa sezione sono presenti diversi programmi tra cui un Browser Web, una calcolatrice, vari dizionari, un’applicazione per disegnare (il pennino non è incluso in confezione), un lettore audio, un lettore di immagini e vari giochi quali Scacchi, Solitario e Sudoku.

Va detto inoltre che tutti i pulsanti fisici, perfino quello di accensione/spegnimento, possono essere personalizzati attraverso le impostazioni di sistema. Un esempio è quello di poter effettuare uno screenshot o aprire il gestore multitasking tramite una doppia pressione del tasto di accensione.

Caratteristiche | Recensione PocketBook InkPad 3 Pro

Partendo dal software per la lettura, posso dire che è molto veloce nel cambio pagina e che ha diverse funzioni che agevolano la leggibilità dei caratteri. Sarà possibile infatti modificare l’interlinea, i margini, i font, la grandezza delle lettere oltre che attivare la funzione di sillabazione, inserire note (tramite tastiera, a mano, o pennino) ed evidenziare il testo. I formati supportati da questo lettore sono: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. E’ possibile visualizzare anche le immagini nei formati: JPEG, BMP, PNG, TIFF. In merito ai formati audio supportati, invece, abbiamo: MP3, OGG e per gli audiolibri i formati MP3 e M4B.

Nota di merito per la presenza del giroscopio, grazie al quale si può ruotare il device in orizzontale in modo da poter sfruttare il lato più lungo del display per la lettura. Curiosamente non è possibile ruotare l’immagine nel menu di sistema. E’ davvero un peccato invece riscontrare l’assenza di uno speaker audio per l’ascolto di audiolibri o di file MP3, costringendo l’utente a non poter mai fare a meno degli auricolari. La retroilluminazione frontale, attivabile sia dal menu a tendina che mantenendo premuto il tasto ‘menu’ per 2 secondi, permette una confortevole lettura anche nel buio più totale. Il trasferimento dei file di nostro interesse, infine, può avvenire anche attraverso i servizi cloud quali DropBox ad esempio, senza quindi dover collegare fisicamente il PocketBook ad un PC.

Prestazioni generali | Recensione PocketBook InkPad 3 Pro

Parlerò adesso di come è stata la mia esperienza d’uso nel complesso. In merito al software di lettura lo trovo praticamente perfetto, ha tutte le funzioni che possono tornare utili per sottolineare o prendere appunti. Forse l’unica cosa che davvero mi sento segnalare è la scomodità del “dizionario online”, ovvero quella funzione in grado di cercare per noi terminologie di cui non conosciamo il significato. E’ gestito male in quanto si appoggia al Browser Web integrato nel dispositivo. Con quest’ultimo, infatti, mi sono ritrovato ad utilizzarlo spesso proprio per saggiarne la qualità, per nulla buona. E’ lento, molte pagine web lo faranno crashare (un esempio è il sito di scacchi Lichess) ed è ricco di bug. Probabilmente la lentezza è dovuta anche alla poca RAM installata su questo e-Reader, solo 1GB.

Ha anche dei lati positivi però, dal momento che potendo usare il terminale in orizzontale sarà piacevole leggere le ultime news come se fosse un giornale. Funge “abbastanza” bene anche nella visualizzazione di pagine come LinkedIn, ma un misterioso bug farà scorrere alle volte il feed di notizie senza che voi stiate dando alcun input al display. Altra nota dolente è che quando farete uso di questo software la batteria ne risentirà parecchio. Mentre con un utilizzo di sola lettura la batteria di 1900mAh garantisce una durata di almeno 1 settimana e poco più, con l’uso intenso del PocketBook per la navigazione web perderete 1 punto percentuale ogni 3/4 minuti circa. Le restanti applicazioni preinstallate funzionano bene, quella per disegnare è molto basilare ma non ho riscontrato anomalie.

9999



111

Conclusioni

Arrivati alla fine di questa disamina, posso asserire che il PocketBook InkPad 3 Pro è un buon prodotto per la lettura o per l’ascolto di audiolibri. Da sottolineare che potrà essere utilizzato anche in contesti “pericolosi” considerando che è stato impermeabilizzato agli schizzi d’acqua. Quindi, per chi desiderasse leggere in spiaggia o in piscina può essere un dispositivo da tenere seriamente in considerazione. Il problema potrebbe sorgere per chi cerca qualcosa di più tenendo conto che il Browser Web è molto limitato e non è possibile installare market esterni. La capacità di archiviazione non è espandibile, ma i 16GB di memoria interna saranno più che sufficienti per immagazzinare una mole spropositata di eBook. Avrebbe potuto ambire ad un voto più alto se solo avesse ricevuto i dovuti aggiustamenti software.

Cosa ne pensate del nuovo e-Reader di PocketBook? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!