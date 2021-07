Recensione Speedlink RAID Wireless Gamepad

Lo Speedlink RAIT Wireless Gamepad è un controller dai mille utilizzi e dal design tanto classico quanto funzionale. Come si comporta? Scopriamolo insieme

Speedlink, nota azienda tedesca di accessori per console e PC, ha recentemente presentato RAIT Wireless, il nuovo gamepad dai mille usi compatibili sia con console come Nintendo Switch e PlayStation sia con il PC. Scopriamo insieme come si comporta questo piccolo ed economico gioiellino tecnologico in questa recensione.

Scheda tecnica

Iniziamo subito con le caratteristiche tecniche avvisandovi che questo gamepad wireless è dotato di un ricevitore USB-A da collegare al dispositivo da controllare. Il gamepad è, inoltre, dotato di batteria agli ioni di litio completamente ricaricabile tramite l’uso dell’apposita porta USB-C. Di seguito vi andiamo a elencare il resto delle specifiche tecniche più importanti:

Unboxing e design | Recensione Speedlink RAID Wireless

Lo Speedlink RAID Wireless viene consegnato in una confezione di vendita in cartone dal design accattivante e la cui estetica fa spiccare immediatamente il prodotto tramite una serie di eleganti e funzionali immagini in alta definizione. Infatti, la parte anteriore mostra un’immagine del gamepad e i dati tecnici principali. La superficie posteriore e quella laterale mostrano delle immagini più dettagliate e altri dettagli tecnici più specifici. Una volta aperta la scatola troviamo un comodo scomparto in plastica dura che protegge sia il gamepad sia gli altri accessori. Tra questi vi sono il ricevitore USB-A, un cavo di ricarica da USB-A a USB-C e le istruzioni per l’uso.

Il design e la forma del gamepad ricordano fortemente il classico controller Xbox mescolato con il Pro Controller del Nintendo Switch. Tra i tasti, infatti, spiccano gli iconici ABXY che in questo caso sono di colore nero con le lettere in grigio. Nel complesso, il controller è gommato e di colore quasi completamente nero. Spicca solo il pulsante centrale che presenta un logo rosso di Gaming Tools, il sottobrand di Speedlink che si occupa della produzione di questi accessori. Le superfici sono opache, mentre i pulsanti e il pad di controllo digitale sono lucidi. La plastica è il materiale principale utilizzato per lo chassis del dispositivo, ma è di ottima qualità così come la lavorazione generale. In termini di peso, il controller sembra un po’ più leggero rispetto a quello della Xbox, probabilmente a causa della batteria agli ioni di litio integrata.

Connettività e comodità d’uso | Recensione Speedlink RAID Wireless

La connessione al PC, come già accennato, avviene tramite il ricevitore wireless USB-A incluso. In alcuni casi, però, si richiede di scaricare e installare l’apposito driver proprietario di Speedlink per sfruttare la funzione di vibrazione presente in alcuni giochi. Nei nostri test la connessione e l’installazione hanno funzionato senza problemi, ma per una maggiore versatilità non sarebbe dispiaciuta una connessione tramite Bluetooth. Per esempio, per connettersi al Nintendo Switch bisogna prima collegare il ricevitore USB-A nell’apposita porta USB presente nella dock station. Poi si deve attivare l’impostazione “Connessione via cavo per controller” nelle impostazioni presenti nel menu “Controller e sensori”. Il gamepad viene riconosciuto subito, ma non è possibile l’uso in modalità mobile. Per quanto riguarda invece PlayStation e PC il procedimento è più immediato, ma c’è una particolarità: l’azienda indica solo PlayStation 3, ma nel corso del nostro test abbiamo provato ad usare il pad anche per PS5 e, al netto di qualche limitazione soprattutto nella vibrazione, ha comunque funzionato egregiamente.

Il gamepad si tiene molto comodamente in mano, come è classico con questo genere di design. Tutti i pulsanti sono abbastanza ravvicinati e hanno un piacevole feedback di pressione. Solo i due grilletti emettono un rumore leggermente graffiante. La funzione di vibrazione lavora molto bene ed è abbastanza potente donando un ottimo feedback di gioco. Altra caratteristica da non sottovalutare è la superficie gommata che permette di tenere saldamente in mano il controller anche durante lunghe sessioni di gioco.

Sia su PC che su console, tutte le assegnazioni dei tasti vengono immediatamente riconosciute correttamente osservando come anche in questo caso il pad segua la classica assegnazione dei tasti Xbox. Qualora non dovreste gradirla, potete modificare i vari tasti ma solo entrando nelle impostazioni dei giochi perché, a parte il driver, non c’è nessun altro software di configurazione. A questo viene in aiuto il pulsante centrale che si illumina anche di rosso grazie alla funzionale e luminosa fascia LED circolare che funge anche da pulsante home (così come nei gamepad di Xbox). Questo potrebbe confondere i giocatori di Nintendo Switch almeno inizialmente perché A diventa B e X diventa Y. Dopo alcuni piccoli momenti di confusione, poi nemmeno ve ne accorgerete.

Un gamepad dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Nel complesso, quindi, con RAIT Wireless Speedlink offre un ottimo gamepad wireless. Grazie a una forma tanto classica quanto ampiamente testata, si tiene molto comodamente in mano e tutti i comandi hanno un perfetto punto di pressione reagendo rapidamente e senza mai perdere un colpo. Con la presenza di una superficie gommata, è molto maneggevole e anche durante le lunghe sessioni di gioco non si notano particolari problemi. La potente funzione di vibrazione è molto divertente, in quanto fornisce un potente feedback da tutti i giochi compatibili con il driver proprietario. Infine, la durata della batteria si è rivelata molto buona. Possiamo, infine, dire che si tratta di un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

