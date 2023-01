Wolf Pack: il trailer della serie con Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar si mostra nel nuovo trailer di Wolf Pack, serie sui lupi mannari in uscita il 26 gennaio

Sarah Michelle Gellar sta per tornare in una nuovissima serie che riporta l’amatissima attrice di Buffy nel mondo del soprannaturale. Il 26 gennaio negli Stati Uniti uscirà Wolf Pack, serie che, che si evince molto bene dal titolo, sarà incentrata sul tema dei lupi mannari e vede come star Sarah Michelle Gellar, che per gli amanti del soprannaturale è ovviamente una vera e propria icona in virtù della sua esperienza in Buffy l’Ammazzavampiri. Nonostante l’uscita prossima negli States, in Italia probabilmente ci sarà da attendere ancora un po’ per vedere la serie, che verrà lanciata da Paramount Plus, ma al momento non c’è ancora una data ufficiale. Nell’attesa, possiamo gettare un primo sguardo a Wolf Pack grazie al trailer finale della serie.

Wolf Pack: il trailer della serie

Dal trailer possiamo evincere il tema della serie: Sarah Michelle Gellar vestirà i panni dell’investigatrice Kristin Ramsey, la quale si troverà a dover dare la caccia ai giovani lupi Everett, Blake, Luna e Harlan, i quali si trovano al centro di un misterioso incendio e attirano così l’attenzione dell’investigatrice. Wolf Pack si basa su una serie di romanzi scritti da Edo Van Belkom e presenta la storia dei giovani lupi e dell’incendio in cui si trovano protagonista, che risveglia anche un’antica creatura soprannaturale che semina il panico a Los Angeles.

Nel cast della serie, oltre alla citata attrice che ha dato il volto a Buffy Summers, troviamo nei panni dei 4 giovani lupi: Armani Jackson (Everett), Bella Shephard (Blake), Chloe Rose Robertson (Luna) e Tyler Lawrence Gray (Harlan). Attesa alle stelle, dunque, per la serie che si candida a raccogliere l’eredità di famosissime produzioni come Buffy l’Ammazzavampiri e Teen Wolf.

