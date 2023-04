Vivo X90 Pro: ecco spiegata l’incredibile tecnologia di imaging

Vivo condivide dei preziosi suggerimenti su come catturare al meglio le bellezze della natura in primavera insieme a Vivo X90 Pro

La primavera è finalmente arrivata e porta con sé una miriade di splendidi soggetti da fotografare. Dopo le fredde e uggiose giornate invernali, la natura si risveglia e, grazie ad essa, possiamo ammirare i magnifici scorci del nostro Paese che rendono la primavera una stagione davvero speciale: le prime fioriture delle magnolie, la luce del sole che si riflette sui fiumi, i colori sorprendenti dei fiori di ciliegio. È proprio in questo contesto che il nuovo vivo X90 Pro diventa il compagno perfetto per scoprire e catturare tutte le meraviglie che questa stagione ha da offrire.

Alberi verde vibrante, cieli azzurri e campi pieni di fiori: grazie alla modalità ZEISS Natural Colour di cui è dotato il nuovo vivo X90 Pro, gli appassionati di fotografia saranno in grado di catturare le fioriture in tutto il loro naturale splendore. vivo e ZEISS hanno collaborato a stretto contatto per fissare nuovi standard di qualità dell’immagine e fedeltà cromatica con il nuovo vivo X90 Pro, rendendo possibile l’acquisizione di immagini eccezionali in ogni condizione di illuminazione. Con la Professional Portrait Camera, e grazie all’Ultra Sensing Portrait System, gli utenti potranno scattare foto dall’eccezionale resa cromatica durante le prime giornate di sole primaverili. Mentre le notti si fanno più calde e più corte e gli amanti della vita notturna si godono le splendide serate primaverili, gli utenti dotati del vivo X90 Pro potranno immortalare tutto il divertimento anche a notte fonda, senza doversi preoccupare delle condizioni di illuminazione.

Vivo X90 Pro: ZEISS Natural Colours mostra tutta la vitalità della primavera

Quale modo migliore per provare il nuovo vivo X90 Pro se non uscire all’aperto per esplorare il mondo che ci circonda? La primavera offre eccezionali opportunità per immortalare meravigliose immagini della natura che torna a vivere, come campi di tulipani in fiore, prati verdi o boschi rigogliosi. L’aggiornamento della funzione ZEISS Natural Colour rende le immagini acquisite ancora più simili a ciò che l’occhio umano percepisce, grazie a una resa cromatica di livello professionale. Il sofisticato sistema di imaging con più moduli di fotocamera, infatti, è in grado di cogliere i dettagli di una grande varietà di scenari, per garantire agli utenti la possibilità di immortalare ogni ricordo speciale della stagione.

Vivo X90 Pro: scopri l’obiettivo da 50 millimetri per ritratti realistici

La primavera è anche il momento perfetto per tornare ad essere più dinamici. Che si tratti di escursioni, passeggiate al parco o visite ai mercatini locali, l’importante è trascorrere del tempo all’aria aperta. L’obiettivo da 50 millimetri del nuovo vivo X90 Pro permette agli utenti di scattare ritratti naturali all’aperto aumentando automaticamente la distanza naturale di un soggetto. Grazie al campo visivo dell’obiettivo da 50 millimetri, che si avvicina a quello dell’occhio umano, i ritratti sono ancora più realistici; ma non solo i ritratti. Grazie alla sua versatilità e alla prospettiva, questo obiettivo è uno strumento eccezionale anche per la fotografia da strada e, grazie alla corretta esposizione, la qualità delle foto rimane sempre eccellente. Qualunque siano le condizioni di luce, otterrete foto davvero stupefacenti.

Vivo X90 Pro: High Dynamic Range per un clima primaverile e imprevedibile

Pensando alle condizioni meteorologiche, la primavera le ha tutte. Una suggestiva foschia mattutina, un arcobaleno che appare riflesso su un lago e perfino l’occasionale fenomeno della polvere del Sahara, che regala cieli crepuscolari dai colori stupefacenti, sono tutti scenari che danno vita a foto spettacolari. Il nuovo vivo X90 Pro è dotato di un chip vivo V2 appositamente studiato per ridurre il rumore nelle immagini e nei video, grazie a un algoritmo di riduzione del rumore AI recentemente aggiornato. Le prestazioni del chip principale sono potenziate per permettere di migliorare notevolmente la risoluzione, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, l’algoritmo High Dynamic Range (HDR) è stato ulteriormente migliorato, rispetto ai precedenti dispositivi della serie X, ottimizzando il tono dell’immagine per generare transizioni più naturali e ricche di livelli.

Vivo X90 Pro: stelle cadenti e piogge di meteoriti

Da decenni, ogni aprile, lo sciame meteorico delle Liridi passa davanti alla Terra e può essere visto a occhio nudo. Quest’anno, le Liridi saranno visibili dalla metà fino alla fine di aprile, e sarà l’occasione perfetta per provare le eccezionali funzionalità di ripresa in notturna del vivo X90 Pro. La funzione 4K Ultra-Sensing Night Video permette agli utenti di catturare l’intera esperienza: l’ampio sensore di imaging del top di gamma consente di assorbire una maggiore quantità di luce, aumentando notevolmente la resa dell’immagine e catturando i dettagli più nascosti anche di notte. L’algoritmo Night Video 3.0 insieme alla strategia di esposizione aggiornata, consentirà inoltre di ottenere video più luminosi e nitidi con transizioni più naturali tra luce e buio. Grazie all’innovazione del vivo imaging system, gli appassionati di astrofotografia avranno a disposizione gli strumenti migliori per scattare immagini e video straordinari al momento giusto.

Non solo colori e transizioni più naturali: il design del nuovo vivo X90 Pro trae ispirazione dai paesaggi naturali e fonde sapientemente tecnologia ed estetica per raggiungere il perfetto equilibrio tra funzionalità di imaging e design. La struttura della scocca è ispirata al momento dell’alba: il modulo circolare dell’obiettivo rappresenta il sole che sorge sopra l’orizzonte, mentre la linea di divisione orizzontale richiama il profilo di uno skyline, creando così uno straordinario effetto aurora. Che ne pensate del nuovo smartphone vivo? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!