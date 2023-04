Blackmagic Design: in arrivo tantissime novità

Blackmagic Design ha annunciato tantissime novità. Tra queste troviamo ATEM Television Studio 4K8, ATEM 4M/E, DAVINCI RESOLVE 18.5, URSA MINI PRO 12K OLPF e tante altre

Tra le novità presentate, troviamo il nuovo switcher 12G‑SDI per la produzione dal vivo con pannello broadcast e supporto per gli standard video fino al 2160p60. Blackmagic Design ha annunciato ATEM Television Studio 4K8, il nuovo switcher per la produzione dal vivo. Questo unisce le straordinarie funzioni broadcast del modello ATEM Television Studio HD al supporto per i formati Ultra HD fino al 2160p60. Questo nuovo modello 4K8 è dotato di 8 ingressi 12G-SDI con conversione di standard, 10 uscite ausiliarie 12G-SDI per collegare i registratori esterni e uno switch 10G Ethernet a quattro porte. Inoltre supporta il live streaming e il talkback, offre una memoria interna opzionale, e include un joystick per un controllo di precisione dei DVE. ATEM Television Studio 4K8 sarà disponibile a luglio dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a US$4.595.

Novità Blackmagic Design: ATEM 4 M/E Constellation 4K

Il nuovo modello 4K combina le potenti funzioni di ATEM Constellation HD per il broadcast con 40 ingressi 12G-SDI con conversione di standard. Munito di 40 ingressi 12G-SDI con conversione di standard fino al 2160p60 Ultra HD. Completo delle stesse potenti funzioni di ATEM 4 M/E Constellation HD, questo nuovo switcher 4K dispone di 24 uscite aux 12G-SDI, 16 chiavi cromatiche avanzate ATEM, 4 chiavi secondarie, 4 lettori multimediali Ultra HD, due processori SuperSource, e molto altro. ATEM 4 M/E Constellation 4K sarà disponibile da giugno dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a US$8995. ATEM 4 M/E Constellation 4K è in dimostrazione allo stand N2601 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2023.

Blackmagic Design annuncia Davinci Resolve 18.5

Aggiornamento importante con IA per strumenti come Resolve FX. Montaggio basato su testo, conversione da voce a testo, classificazione audio, nuovi menù nella pagina Cut, e file USD su Fusion per workflow più veloci.NAB 2023, Un aggiornamento carico di novità che velocizzano il lavoro in favore della creatività. Include nuovi strumenti IA, oltre 150 funzioni rinnovate, tra cui Resolve FX Relight, conversione da voce a testo, sottotitolaggio automatico, classificazione audio con IA, compatibilità con i file Universal Scene Description, e nuovi menù nella pagina Cut. La beta pubblica di DaVinci Resolve 18.5 si può scaricare dal sito di Blackmagic Design. DaVinci Resolve 18.5 è in dimostrazione allo stand N2601 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2023.B

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera

Aggiornamento Camera 8.1 con il supporto per i rapporti d’aspetto verticali su tutte le Blackmagic Pocket Cinema Camera. Questo offre il supporto per i rapporti d’aspetto verticali sulle Blackmagic Pocket Cinema Camera, consentendo agli utenti di creare video in verticale di qualità cinematografica per le piattaforme come TikTok. Questo aggiornamento aggiunge la rotazione automatica dell’HUD su schermo della camera e tagga automaticamente i file come verticali in modo che vengano visualizzati correttamente quando si importano per il montaggio, rendendo più semplice riprendere e montare contenuti girati in verticale. Blackmagic Camera 8.1 è disponibile per il download sul sito web di Blackmagic Design. Blackmagic Camera 8.1 sarà in dimostrazione allo stand #N2601 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2023.

Blackmagic Design presenta Ursa Mini Pro 12K OLPF

La cinepresa digitale più avanzata al mondo ora con filtro passa-basso ad alta prestazione per la produzione virtuale. Un nuovo modello della cinepresa digitale più avanzata al mondo che eleva le immagini del sensore Super 35 12K con un filtro passa-basso ad alta prestazione. Il filtro OLPF riduce gli artefatti come l’effetto moiré e l’aliasing mantenendo il colore e i dettagli critici dell’immagine per cui è rinomata Blackmagic URSA Mini Pro 12K. Blackmagic URSA Mini Pro 12K OLPF è già disponibile dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a US$6.385.

Approvata da NETFLIX

La telecamera cinematografica digitale URSA Mini Pro 12K di Blackmagic Design è stata recentemente aggiunta alla lista delle telecamere approvate da Netflix. Ufficialmente intitolato “Telecamere e acquisizione di immagini: Requirements and Best Practices”, l’elenco evidenzia i requisiti di acquisizione necessari per essere qualificati come telecamere approvate dallo streamer. Netflix richiede che il 90% del tempo di esecuzione totale finale di un programma sia acquisito da telecamere approvate. L’elenco include già la Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K G2 tra i sistemi approvati. La URSA Mini Pro 12K OLPF è ora disponibile.

Novità Blackmagic Design: presenta Decklink IP HD

Nuova linea di schede PCIe di acquisizione e riproduzione per i sistemi broadcast IP 2110. Una nuova linea di schede PCIe per acquisire e riprodurre video a 10 bit non compresso di elevata qualità direttamente nei sistemi broadcast IP 2110. Le schede DeckLink IP gestiscono diversi canali video, ognuno in grado di acquisire e riprodurre allo stesso tempo. Garantiscono inoltre la sicurezza della rete IP perché tutti i video vengono acquisiti e riprodotti con il frame buffer interno che funziona come un firewall isolando la porta ethernet da tutto ciò che non sia video e audio. DeckLink IP sarà disponibile a giugno dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo, a partire da 345 US$. DeckLink IP sarà in dimostrazione allo stand #N2601 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2023.

Novità Blackmagic Design: arriva 2110 IP CONVERTER 3X3G

Convertitore per rack con 10G Ethernet per convertire il 3G‑SDI in SMPTE IP 2110. Un nuovo convertitore installabile su rack per integrare i dispositivi 3G-SDI ai sistemi broadcast IP 2110. Dotato di 10G Ethernet, il nuovo Blackmagic 2110 IP Converter 3x3G supporta fino a 3 canali video 3G-SDI distinti contemporaneamente. Ogni canale dispone di ingressi e uscite indipendenti per collegare fino a 6 diversi dispositivi SDI. Per il monitoraggio, le impostazioni e la diagnostica, Blackmagic 2110 IP Converter 3x3G include un display LCD nell’elegante pannello frontale. Blackmagic 2110 IP Converter 3x3G sarà disponibile da giugno al prezzo di 595 US$, imposte escluse, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

