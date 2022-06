Urbanista Seoul: gli auricolari perfetti per il mobile gaming e lo streaming

Entra nel mondo dei coinvolgenti giochi per dispositivi mobili e lo streaming video con i nuovi e avanzati auricolari Urbanista Seoul, disponibili da ora

Urbanista, il marchio audio lifestyle svedese, annuncia che gli Urbanista Seoul, auricolari true wireless, predisposti per il gaming su dispositivi mobili e lo streaming video, sono ora in distribuzione. Progettati per i giocatori in movimento, gli eleganti e compatti auricolari Seoul offrono una bassa latenza e un’eccellente qualità audio, caratteristiche che li rendono il partner perfetto per il mobile gaming con l’aggiunta di uno stile impeccabile e alla moda.

Immersione audio senza rivali

Al prezzo di € 89,99 gli auricolari Seoul vantano piena compatibilità con iOS, Android e altri dispositivi con supporto Bluetooth, come Nintendo Switch, e abbinano il design minimalista scandinavo tipico di Urbanista con una scelta di quattro eleganti colori ispirati allo stile di vita high-tech di Seoul: Midnight Black (nero), Electric Blue (blu), Vivid Purple (viola) e Pearl White (bianco).

Ogni momento conta quando ti immergi completamente nel gioco e la traccia sonora degli Urbanista Seoul è progettata per offrirti un’esperienza audio coinvolgente. Axel Grell, ingegnere audio, ha commentato:

Il dettaglio è al centro della scena sonora degli Urbanista Seoul. Il rilevamento di piccoli movimenti e suoni dà la sensazione di vivere all’interno del gioco e ciò può fare la differenza tra vincere e perdere. Il suono cristallino e trasparente degli Urbanista Seoul è progettato per assicurarti la totale concentrazione durante il gioco.

La straordinaria connettività degli auricolari Seoul offre un audio a bassa latenza, così potrai giocare ai tuoi giochi preferiti o guardare film con un ritardo minimo (70 ms). Grazie a otto ore di riproduzione e una custodia di ricarica wireless che fornisce tre ricariche aggiuntive, questi auricolari true wireless miglioreranno istantaneamente la tua esperienza di gioco.

Libertà senza rivali

Il design in-ear degli auricolari Urbanista Seoul, assicura una vestibilità universale grazie ai gommini in silicone personalizzabili, così potrai divertirti comodamente con i tuoi giochi, la musica o i video preferiti, per tutto il tempo che desideri. È possibile passare istantaneamente dalla modalità di gioco a quella musicale con il semplice tocco di un auricolare, per scegliere la migliore esperienza audio possibile durante i momenti di gioco e di ascolto più coinvolgenti.

Il CEO, Anders Andreen ha commentato:

L’industria dei giochi su dispositivi mobili è esplosa negli ultimi anni. Noi di Urbanista, ci impegniamo da sempre a progettare prodotti che completino lo stile di vita dei nostri clienti. Gli auricolari Seoul sono un prodotto multifunzionale che ti consente di godere della tua esperienza di gioco e di ascoltare musica mentre sei a casa o in movimento.

Esperienza senza rivali

Gli auricolari Urbanista Seoul sono anche compatibili con l’app mobile,disponibile sia per utenti iOS che Android. L’app aiuterà gli utenti a passare facilmente dalla modalità di gioco alla modalità predefinita, a cambiare l’equalizzazione, ad aggiornare il firmware e a configurare i controlli degli auricolari.

Caratteristiche principali, prezzo e disponibilità

Latenza di 70 ms ideale per gaming e streaming video

Microfono Noise Cancelling

8 ore di autonomia a ricarica

32 ore di riproduzione totale

Custodia di ricarica wireless sottile e compatta con 3 ricariche aggiuntive

Cavo di Ricarica USB type C

Comandi touch

Classificazione IPX4 resistente agli schizzi d’acqua

Siri e assistente vocale Google

Gommini in silicone in 3 diverse taglie

Gli auricolari Urbanista Seoul sono ora disponibili sul sito internet dedicato ad un prezzo di 89,99 euro. Cosa ne pensate di questi nuovi auricolari true wireless, per il mobile gaming e lo streaming video di Urbanista? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.