Xenoblade Chronicles 3: annunciato un Direct dedicato!

Nintendo ha annunciato che il prossimo 22 giugno alle ore 16 italiane, avremo modo di seguire il prossimo Direct che sarà esclusivamente dedicato a Xenoblade 3. Terzo capitolo della saga di MonolithSoft, sarà ambientato dopo gli eventi di Xenoblade Chronicles 1 e 2 ed avrà come scenario la terra di Aionios dove vedremo in guerra le nazioni di Keves e Agnus, con i due protagonisti, Noah di Keves e Mio di Agnus, che avranno sicuramente un ruolo fondamentale nelle sorti del conflitto intrecciandosi con la fitta trama della saga di Xenoblade.

Attraverso un tweet Nintendo ha confermato che durante la giornata del 22 giugno alle ore 16 italiane, Xenoblade 3 avrà sui canali social della grande “N” un Direct dedicato. Durante il quale potremo ascoltare circa 20 minuti di informazioni direttamente dalla sua software house : la MonolithSoft. La durata del Direct ed il fatto che sarà probabilmente incentrato soltanto su Xenoblade 3, sono cause da riportare all’imminente uscita del titolo, che ricordiamo sarà disponibile soltanto su Nintendo Switch a partire dal 29 Luglio.

Tune in on 22/06 at 16:00 CEST for a livestreamed #XenobladeChronicles3 Direct presentation featuring roughly 20 minutes of information about the upcoming RPG adventure for #NintendoSwitch.

🎥 https://t.co/b7LIhkh9Vg pic.twitter.com/LR8VOmnuOa

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 20, 2022