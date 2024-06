Le nuove tendenze del gioco in streaming: dall’e-sport al cloud gaming

Il futuro dell’intrattenimento è ancora più vicino al mondo dello streaming, scopriamo di più

Sono sempre più numerosi gli strumenti che abbiamo a disposizione per divertirci, ma va costatato che il potenziale sul quale attualmente le aziende stanno puntando è proprio quello dello streaming.

Le opportunità del cloud gaming

Con il cloud gaming in particolare si tiene insieme l’esigenza di giocare senza scaricare software, la possibilità di farlo con qualsiasi dispositivo e per di più in contemporanea con giocatori operativi in ogni angolo del mondo.

Certo una buona connessione ad internet è indispensabile, ma non è richiesto l’utilizzo di una potente console, perché il nostro dispositivo si attiva solo per la riproduzione del gioco. Non dover ricorrere ad un hardware comporta poi anche un risparmio economico, fattore che il consumatore non sottovaluta mai.

Si prospetta che il fenomeno sarà a breve ancora più capillare poiché Netflix, che conta ormai 270 milioni di abbonamenti in Italia, ha avviato da qualche settimana il servizio di giochi in cloud. Stessa scelta era stata fatta qualche mese fa da Amazon.

Puntare sui giochi significa per queste piattaforme aprirsi ad un nuovo e più variegato pubblico che apprezza lo streaming, ma soprattutto il divertimento.

Competizioni, tornei e giochi live in quantità

A lanciare ancora più in alto lo streaming ci pensano poi gli e-sport che portano migliaia di giocatori professionisti e non, a sfidarsi ogni giorno in competizioni ludiche di tutti i tipi. Anche qui le opportunità di guadagno sono direttamente proporzionate agli interessi dei fruitori.

Le squadre o i singoli giocatori si sfidano su un terreno di gioco virtuale, ma l’entusiasmo che si cela dietro ai supporter non ha nulla da invidiare a quello che comunemente vediamo negli stadi italiani. Grazie allo streaming anzi si può raggiungere ogni fascia d’età e anche contesti ludici meno noti possono emergere e raggiungere un numero maggiore di utenti.

Del resto, tutti i giochi in rete subiscono l’influsso positivo dello streaming. Pensiamo alle tante proposte ludiche che troviamo su 888 casino live, qui blackjack e roulette rinascono come giochi dal vivo sotto una nuova luce che porta l’utente sempre più dentro lo spirito del gioco.

Con lo streaming si è in sintesi aperta una nuova frontiera di business nel mondo ludico, ma sono mutate anche le dinamiche d’interazione tra gli utenti. Chat, scambi di vocali e file condivisi danno vita ora ad un’esperienza di gioco del tutto inedita anche nel contesto virtuale.