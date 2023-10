Snapdragon 8 Gen 3 è ufficiale: ecco le specifiche tecniche!

Dopo tante indiscrezioni e voci di corridoio, Qualcomm ha finalmente presentato ufficialmente lo Snapdragon 8 Gen 3: vediamo insieme tutte le specifiche tecniche e i dettagli

Sono stati lunghi mesi di indiscrezioni e voci di corridoio che, come spesso accade nel nostro settore, precedono gli annunci ufficiali. Nel corso dello Snapdragon Summit 2023, che si sta tenendo in queste ore alle Hawaii, Qualcomm ha ufficialmente presentato lo Snapdragon 8 Gen 3, il suo nuovo System-On-A-Chip che punta di nuovo l’asticella ancora più alto in termini di qualità. Un top di gamma incredibilmente potente che verrà sfidato dall’azienda rivale di Qualcomm, la Mediatek, che nei primi di novembre punterà a presentare il suo nuovo Dimensity 9300.

Snapdragon 8 Gen 3: tutte le specifiche tecniche

Vediamo qui di seguito tutte le specifiche dello Snapdragon 8 Gen 3, partendo dal processore:

Processo produttivo a 4nm

Core prime (Cortex X4 a 3,3 GHz) + 5 core performance (cortex A720s, due a 2 GHz e tre a 3,2 GHz) + 2 core di efficienza (Cortex A520 a 2 GHz)

Supporto UFS 4.0

Supporto LPDDR5x fino a 4.800 MHz fino a 24 GB

Supporto Quick Charge 5

Passiamo alla connettività:

5G fino a 10Gbps in download

5G fino a 3.5Gbps in upload

5G supporto Sub6 4×4 MIMO

5G supporto mmWave 8 carriers 2×2 MIMO

Wi-Fi 7 fino a 5.8Gbps

8×8 MU-MIMO

Supporto Bluetooth 5.4

Proseguiamo con l’imaging:

Triplo ISP a 18 bit

Scatto da 108mpx fino a 30fps senza shutter lag

Supporto fino a 200 mpx

Cattura Rec.2020

Supporto scatto/registrazione 10bit

Supporto video 8K HDR e scatto foto da video a 64 mpx

Supporto video 4K a 120 fps

Supporto video 720p a 90 fps

Night Vision con RAW AI Noise Reduction in 4K a 60fps

Supporto HEIF 10 bit

Supporto Google Ultra HDR

Supporto video HDR10+, HDR10, HLG e Dolby Vision

Infine, tutte le specifiche per quel che riguarda i display:

Supporto per schermi 4K a 60 Hz

Supporto per schermi QHD a 144 Hz

Supporto per display esterni fino a 8K a 30 Hz o 1080p a 240 Hz

Supporto per refresh rate variabile 1-240 Hz

Profondità colore a 10 bit

Rec.2020

HDR10/HDR10+/HDR vivd/Dolby Vision

Queste erano dunque tutte le specifiche del nuovo Snapdragon 8 Gen 3. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo della tecnologia a 360°!