The Elder Scrolls 6: stesso sistema di aumento di livello visto in Skyrim

Come nel quinto capitolo Skyrim, anche in The Elder Scrolls 6 l’aumento di livello sarà gestito allo stesso modo: parola di Bruce Nesmith

Mentre l’ultima fatica di Bethesda, Starfield, continuerà a ricevere supporto abbiamo anche una conferma da The Elder Scrolls 6: il sistema di aumento di livello, nello specifico, resterà analogo a quanto visto in Skyrim. Passato ormai da pre-produzione a inizio sviluppo, il gioco ha ancora molto altro da rivelare, e persino Microsoft non è sicura del suo periodo di esclusività (specie visto quanto recentemente reiterato sulle partnership). Sappiamo di una possibile data di uscita nei prossimi cinque anni, ma l’ex-Bethesda Bruce Nesmith ha condiviso qualche dettaglio saliente nell’intervista che abbiamo riportato qui sotto. Parliamo sia del video che del momento clou in questione, visto che il nostro link parte dritto al sodo (per gli anglofoni, si intende).

Un aumento di livello in ogni senso: The Elder Scrolls VI attinge da Skyrim

“L’intero sistema di magia per Skyrim è fuori dai giochi”, esordisce Nesmith, “ho personalmente convinto Todd in merito. L’intero ‘farlo per migliorare’… non era proprio un’idea tutta mia, ma ho contribuito parecchio… e la cosa proseguirà. Molti concetti in merito a come livellare e quant’altro implementeranno nuove idee, ma scommetto che parecchio di ciò a cui ho lavorato farà capolino pure in quello nuovo.” Nesmith, uscito da Bethesda due anni fa quando Starfield era ancora in sviluppo, non ha rivelato chissà che, vista la mole di concetti sempreverdi che il team di sviluppo tiene sempre sotto mano. Potrebbe però essere l’ultimo capitolo della saga sviluppato da Todd Howard. Vi terremo aggiornati.

