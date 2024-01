Samsung OneUI 6.1: ecco gli smartphone che la riceveranno

Ecco la lista ufficiale dei dispositivi Samsung che a breve riceveranno l’atteso aggiornamento con l’interfaccia grafica OneUI 6.1

La One UI 6.1 è la nuova versione dell’interfaccia utente di Samsung, basata su Android 14, che introduce diverse novità e migliorie per i dispositivi Galaxy. Tra queste, spiccano le funzioni di Galaxy AI, che sfruttano l’intelligenza artificiale per rendere più semplice e personalizzata l’esperienza d’uso degli smartphone e dei tablet. Ma quali sono i modelli che potranno beneficiare di questo aggiornamento, e quando lo riceveranno? Vediamolo insieme.

Samsung OneUI 6.1: migliorie e Galaxy AI

Samsung ha annunciato la One UI 6.1 insieme ai nuovi Galaxy S24, i suoi top di gamma per il 2024, che offrono prestazioni, fotocamere e autonomia di alto livello, oltre a un design rinnovato e accattivante. I Galaxy S24 sono anche i primi dispositivi a montare la One UI 6.1, che li rende ancora più smart e versatili.

Tra le funzioni esclusive di questa interfaccia, ci sono: Traduzione Live, che realizza traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale in modo bidirezionale all’interno dell’app “telefono” nativa. Per l’utilizzo non sono necessarie app di terzi e l’AI sul dispositivo mantiene le conversazioni completamente private.

Con Interprete, le conversazioni dal vivo possono essere tradotte istantaneamente e visualizzate su uno schermo diviso, così gli interlocutori, l’uno di fronte all’altro, possono leggere una trascrizione testuale di ciò che l’altra persona ha detto. Funziona anche senza una connessione dati o Wi-Fi. Per i messaggi e altre app, Assistente Chat può aiutare a perfezionare il tono della conversazione e garantire che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati: ad esempio, un messaggio cortese a un collega o una frase breve e accattivante per la descrizione di un post sui social media.

Queste sono solo alcune delle funzioni di Galaxy AI che la One UI 6.1 porta sui Galaxy S24, ma non sono le uniche. L’interfaccia utente offre anche altre migliorie in termini di design, fluidità, sicurezza e privacy. Inoltre, Samsung ha promesso che alcune delle funzioni di Galaxy AI saranno disponibili anche sui dispositivi di precedente generazione, grazie alla One UI 6.1.

Quali dispositivi verranno aggiornati?

Ma quali sono i modelli che riceveranno questo aggiornamento? E quando? Samsung ha fornito una prima lista dei dispositivi che saranno aggiornati alla One UI 6.1 nella prima fase del rollout, prevista per il primo trimestre del 2024. Si tratta dei seguenti modelli:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Questi sono i dispositivi che potranno godere delle novità della One UI 6.1 prima degli altri, ma non saranno gli unici. Infatti se avete un altro modello, non disperate: Samsung sta lavorando per portare la One UI 6.1 anche sui dispositivi più vecchi, e vi aggiorneremo non appena avremo nuove informazioni. Tuttavia, non ha ancora fornito una lista completa né una tempistica precisa.

