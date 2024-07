Redmi K70 Ultra: prestazioni al top e resistenza senza pari

Ecco il nuovo Redmi K70 Ultra, con prestazioni al top con MediaTek Dimensity 9300+, resistenza IP68, ricarica a 120W e Android 14

Il 2024 si preannuncia come un anno ricco di novità per gli appassionati della linea Redmi, con il K70 Ultra che si appresta a completare la famiglia K70, già composta dai modelli K70 e K70 Pro, ufficiali da diversi mesi. Le indiscrezioni sul nuovo arrivato si fanno sempre più insistenti e, dopo recenti certificazioni, un prototipo è stato avvistato su Geekbench, rivelando alcune specifiche interessanti.

MediaTek Dimensity 9300+ e 16GB di RAM: il cuore pulsante del Redmi K70 Ultra

Il cuore pulsante del nuovo K70 Ultra sarà il potente SoC MediaTek Dimensity 9300+, affiancato da ben 16GB di RAM nel prototipo testato su Geekbench. È probabile che al momento del lancio saranno disponibili diverse configurazioni di memoria, per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Android 14 e HyperOS

Lato software, il Redmi K70 Ultra sarà equipaggiato con Android 14, personalizzato dall’interfaccia proprietaria Xiaomi HyperOS. Il prototipo ha ottenuto ottimi risultati su Geekbench 6.3, con un punteggio single-core di 2.218 e multi-core di 7.457, lasciando presagire performance di alto livello.

Redmi K70 Ultra: resistenza e velocità senza compromessi

Redmi ha già confermato che il K70 Ultra vanterà la certificazione IP68, garantendo resistenza a polvere e acqua. Un’altra certificazione ha svelato il supporto alla ricarica cablata a 120W, che promette di riportare la batteria al 100% in tempi brevissimi.

Il lancio dello smartphone è previsto per questo mese, quindi nei prossimi giorni e settimane ci aspettiamo nuove informazioni e indiscrezioni. Sebbene non sia prevista la commercializzazione al di fuori della Cina, è possibile che il K70 Ultra serva come base per il futuro Xiaomi 14T Pro, seguendo le orme del K60 Ultra, che ha ispirato il Xiaomi 13T Pro con alcune modifiche.

Conclusioni

Il Redmi K70 Ultra si preannuncia come un dispositivo dalle prestazioni elevate, con un design resistente e una ricarica ultraveloce. Nonostante l’esclusività per il mercato cinese, l’interesse per questo smartphone è destinato a crescere nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori dettagli e conferme ufficiali da parte di Xiaomi.

