Recensione Agon Pro AG344UXM: la regina dello stile

In questa recensione parleremo diffusamente del nuovo monitor di AGON by AOC, modello AG344UXM: stile e prestazioni da vendere

I monitor al giorno d’oggi fanno passi da gigante. Sembra ieri quando si faticava a trovare un modello full-hd con più di 144 Hz, mentre oggi non basterebbero due camion per contenerli tutti. Un marchio che però si è sempre distinto in fatto di monitor è AOC, che, con il suo brand dedicato al gaming AGON, ha sfornato sempre prodotti di estrema qualità. Oggi abbiamo la fortuna di testare un modello ultra-wide, in particolare il monitor AG344UXM. In questa recensione cercheremo di trasmettervi quindi i feedback che questo monitor sicuramente di fascia alta ci ha lasciato.

Confezione e unboxing | Recensione Agon Pro AG344UXM

La confezione di questo prodotto è davvero sbalorditiva: piena di colori, immensa, ben protetta e con tutte le informazioni necessarie. All’interno troviamo, oltre al monitor con il suo supporto, anche un cavo HDMI, un DP, un USB-C ed il classico cavo di alimentazione. Personalmente ho utilizzato il monitor appeso tramite supporto VESA. Allegherò comunque delle foto con la base in quanto è stilisticamente ineccepibile.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso e nelle funzioni che hanno catturato la mia attenzione è necessario menzionare le caratteristiche che più di tutte meritano risalto. Ecco le di seguito.

Dimensioni in pollici : 34

: 34 Dimensioni schermo in cm : 86.4

: 86.4 Formato: 21:9

21:9 Risoluzione del pannello: 3440×1440

3440×1440 Nome della risoluzione : UWQHD

: UWQHD Tipo di retroilluminazione : Mini LED

: Mini LED Tempo di risposta : 1ms

: 1ms Frequenza di aggiornamento : 170 Hz

: 170 Hz Rapporto contrasto statico: 1000:1

Tra le funzioni più importanti, anche se alcune verrano mensionate nel paragrafo dell’esperienza d’uso, troviamo Adaptive Sync, PbP (Picture by Picture), Low Blue Light e molte altre. Di seguito informazioni relative alla connettività:

HDMI 2.1 x2

Display Port 1.4 x1

USB-C 3.2 (DP alt mode, upstream, power delivery fino a 90 W)

4 porte di ingresso USB

Per concludere questo capitolo, ecco qualche dato relativo alle dimensioni fisiche del prodotto. Le dimensioni fisiche esclusa la base sopno di 372.5×816.4×87.9 per un peso di 12.77 kilogrammi.

Primo utilizzo e considerazioni | Recensione Agon Pro AG344UXM

Appena estratto dallo scatolo mi sono precipitato nel montaggio. Ho quindi sostituito il mio Ultragear 32GP850-B con questo Agon Pro AG344UXM tramite il supporto VESA che ritengo veramente utilissimo. Iniziamo con le prime considerazioni estetiche: è veramente uno spettacolo. Il pannello è molto pesante rispetto alla media, anche abbastanza profondo.

Lo spazio però è estremamente ottimizzato anche dal punto di vista estetico. Una striscia rgb corre al di sotto del lato lungo inferiore, coadiuvata da delle barre poste nella parte retrostante al monitor. L’effetto da acceso è uno spettacolo puro, si crea un effetto “ambilight” veramente piacevole.

Tutta questa illuminazione chiaramente può essere totalmente personalizzata, non solo tramite il joystick sul monitor ma anche tramite il software dedicato G-Menu. Le possibili connettività di questo monitor sono pressoché illimitate, ciliegina sulla torta l’USB-C con un sacco di funzioni interessanti tra cui anche la power-delivery.

Come si vede? La mia esperienza “sul campo” | Recensione Agon Pro AG344UXM

Un monitor del genere non può che essere messo alla prova in gaming. Per questo mi sono armato di tanta buona volontà e l’ho testato su diversi giochi, da Warzone a Forza Horizon 5, passando per Assassin’s Creed Origins. Le prestazioni di questo monitor sono vertiginose, ma daltronde c’era da aspettarselo. Ho utilizzato la mia build, che regge abbastanza bene il QHD, montando un processore Intel Core i5 12600, una scheda video AMD Radeon 6700 XT e due onesti banchi di RAM Ballistix per un totale di 16 gb.

La risposta è veramente fulminea, e ho trovato una calibrazione veramente azzeccata con l’impostazione FPS. Durante il lavoro d’ufficio, come in questo momento che sto scrivendo questa recensione, ho impostato il profilo G3. Inutile dire la vastità della personalizzazione, quasi a livelli maniacali, fatto apposta per ogni caso d’uso. Ho riscontrato qualche criticità con l’attivazione dell’Adaptive Sync (crash strani dei giochi non imputabili alla GPU), ma mi riservo di modificare questa parte qualora trovassi una soluzione.

Funzioni aggiuntive | Recensione Agon Pro AG344UXM

Iniziamo col dire che sicuramente l’uniformità dell’immagine è particolarmente accentuata dalla tecnologia mini LED, tecnologia che apprezzo particolarmente in un monitor. Altra chicca da non sottovalutare è rappresentata dagli altoparlanti integrati. Questa è una comodità non da poco che consente di godere di una canzone o di partecipare ad un meeting al volo senza la necessità di collegare altoparlanti esterni. Sia chiaro: la qualità degli altoparlanti è molto scadente, i bassi sono pressoché inesistenti, ma non servono di certo per giocare.

Un’altra funzione estremamente comoda è quella “Picture by Picture“. Tramite questa funzione potremo veramente sfruttare al massimo la larghezza di questo monitor utilizzando simultaneamente due sorgenti diverse visualizzandole contemporaneamente sullo schermo. A concludere questo paragrafo è importante citare la funzione KVM, che permette di condividere una sola tastiera, mouse e monitor tra più computer con l’hardware dello switch KVM.

Software dedicati

L’arma vincente di questa tipologia di monitor è sicuramente tutto il corredo che amplia ed estente la soddisfazione nell’utilizzarlo. Con questo Agon Pro abbiamo accesso a diversi software dedicati che permettono di facilitarci nell’utilizzo di tutti i giorni.

G-Menu l’abbiamo già citato prima, semplifica la regolazione delle impostazioni e ci permette di non utilizzare il pulsante (joystick) OSD sul monitor. Poi abbiamo iSaver per il risparmio energetico, iMenu, che semplifica la regolazione delle impostazioni senza ricorrere all’OSD e infine Screen+ che permette di suddividere lo schermo in più riquadri ciascuno dei quali può visualizzare una finestra diversa.

Pareri finali e conclusioni | Recensione Agon Pro AG344UXM

Bisogna anzitutto fare una premessa: un monitor con questo formato deve anzitutto piacere. Io, personalmente, l’ho trovato particolarmente comodo sia in ambito gaming che come monitor da ufficio. Parlare di caratteristiche tecniche sarebbe superfluo, si conoscono, stiamo parlando di un monitor sicuramente top di gamma, che oltre a vantare specifiche tecniche all’avanguardia vanta un design che raramente ho visto. Estremamente bello anche il logo AGON proiettato sulla scrivania da un dispositivo montato nel braccio.

Chiaramente è un monitor che a mio parere ha margini di miglioramento: sicuramente il peso e la profondità non sono da sottovalutare seppure giustificate in parte dall’estrema tecnologia all’interno. Anche il joystick posto nella parte retrostante destra non è particolarmente comodo anche a causa della profondità del monitor stesso. Sarebbe stato decisamente più comodo nella parte inferiore del monitor. La dissipazione del monitor è anche abbastanza buona, seppure riscaldi abbastanza dopo l’uso prolungato.

Aldilà di tutto ci troviamo davanti ad un Re in fatto di stile, un monitor dalle prestazioni assolutamente pazzesche, con un taglio che o lo si ama o lo si odia, ma che sicuramente non farà storcere il naso a nessun utilizzatore che lo vorrà scegliere. Voi cosa ne pensate di questo Agon Pro AG344UXM? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.