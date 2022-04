ClevPicks: intelligenza artificiale e scommesse sul calcio

In questo pezzo vi parliamo di ClevPicks, un affidabile sistema di predizione dei risultati delle partite basato sull’intelligenza artificiale che può essere un utile strumento per guidare le vostre scommesse sul calcio. Vediamo qualche dettaglio in più!

Tutti conoscono il calcio nel nostro paese. C’è chi lo ama, chi lo odia, ma nessuno può negare che sia lo sport più seguito e diffuso in Italia e in tutta Europa. Oltre alla passione per lo sport e per la propria squadra del cuore, molti tifosi mettono un po’ di pepe in più grazie alle scommesse sul calcio. Scommettere sui risultati delle partite di calcio è piuttosto comune e il giro d’affari sfiora il miliardo di euro.

Vincere può essere un bel colpo, tuttavia bisogna avere un bel po’ di fortuna. Possiamo aiutare la dea bendata, andando ad analizzare i dati a disposizione e provando a predire i risultati delle partire. Per farlo serve una notevole esperienza che molti non possiedono, ecco perché alle volte si chiede un consiglio professionale agli esperti. ClevPicks si inserisce proprio in questo scenario, permettendo agli avventori di massimizzare la probabilità di vittoria.

ClevPicks: scommesse sul calcio supportate dall’intelligenza artificiale

ClevPicks è una piattaforma professionale che fornisce da 1 a 3 previsioni dei risultati in modo completamente gratuito. Seguendo i consigli sulle scommesse calcistiche degli esperti di ClevPicks potrete dare quel brio mentre seguite le partite e aumentare la probabilità di guadagnare qualcosina. Oltre ai suoi esperti, ClevPicks utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i dati di gioco per fornire dei consigli più affidabili.

Che servizi vengono offerti?

Essenzialmente ClevPicks fornisce una sorta di servizio di consulenza sulle scommesse calcistiche, fornendo delle previsioni il più possibile affidabili sui risultati delle partite di calcio. Non si tratta però di una piattaforma per le scommesse online. Le predizioni si basano sul parere di esperti e sui modelli di intelligenza artificiale che imparano in modo continuativo dalle partite passate. Grazie alla grande quantità di esperienza accumulata, entrambi i metodi permettono di raggiungere picchi del 70-80% sulle predizioni a lungo termine e anche del 90% sulle predizioni a breve termine. Grazie a queste elevate probabilità di successo, è possibile anche focalizzarsi sulle scommesse a lungo termine che garantiscono vincite più importanti (a fronte di un maggiore rischio ovviamente).

Lo staff di ClevPicks è assolutamente al corrente del rischio che gli utenti si prendono e ovviamente l’obiettivo è quello di instaurare un rapporto di fiducia, fornendo un supporto reale nella formulazione di strategie di scommessa per massimizzare il profitto. Anche per questo il portare offre un servizio post-vendita tramite email. Nel caso in cui non foste soddisfatti del vostro rendimento sulle scommesse calcistiche, potrete contattare lo staff che vi aiuterà a migliorare la vostra strategia di gioco.

Come usare ClevPicks

Vediamo come funziona il servizio di previsione dei risultati delle partire di ClevPicks. Possiamo dire che il sistema funziona un po’ come un social network. Infatti nella piattaforma lavorano diversi esperti che vi potranno aiutare a formulare una strategia vincente per le vostre scommesse con i loro consigli. Il “profilo” di un esperto ClevPicks contiene le statistiche della sue prestazioni. In particolare potremo visualizzare il risultato negli ultime 10 previsioni, il numero di consigli totali e la percentuale di predizioni andate a buon fine. Scorrendo il profilo possiamo vedere i match su cui l’esperto ha formulato le sue previsioni e più in basso quelle passate. Se il profilo ci interessa possiamo anche seguirlo per non perdere gli ultimi aggiornamenti.

ClevPicks offre ogni giorno delle previsioni sulle partite di calcio consultabili gratuitamente, ma se volete accedere al servizio completo e alle previsioni più succulente, dovrete attivare un profilo VIP oppure pagare in monete virtuali (che vanno acquistate ovviamente). Esistono anche delle strategie di scommessa “preconfezionate” che potete seguire oppure potete decidere di cercare le previsioni sulle partite di calcio che più vi interessano e costruire la vostra strategia. Attenzione però: la piattaforma aggiornerà le sue previsioni fino ad 1 ora prima dell’inizio del match, quindi monitorare bene prima di fare la vostra scelta.

Conclusioni

ClevPicks combina algoritmi intelligenti ed esperti di partite di calcio per fare delle previsioni sui risultati che possono essere utili agli scommettitore per massimizzare la probabilità di vincita. ClevPicks utilizza un meccanismo chiaro e trasparente e tiene molto alla fidelizzazione degli utenti: se gli utenti vincono, ovviamente saranno più propensi ad utilizzare la piattaforma. Se vi piace scommettere e soprattutto vincere, fate un salto su ClevPicks! Ricordiamo che il gioco va sempre gestito responsabilmente. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!