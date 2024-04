Patch di aprile per Pixel e Pixel Watch: ora in arrivo

Google rilascia l’aggiornamento con le patch di aprile per Pixel e Pixel Watch: miglioramenti, correzioni e nuove funzionalità

Google ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di aprile per i suoi smartphone Pixel e Pixel Watch. L’update, oltre a includere le patch di sicurezza mensili, introduce diversi miglioramenti alle prestazioni e la correzione di alcuni bug noti.

Patch di aprile per Pixel: novità

Risolto un problema che causava la visualizzazione di una schermata nera durante lo sblocco dello schermo in determinate condizioni ( Pixel 5a ).

durante lo sblocco dello schermo in determinate condizioni ( ). Migliorata la stabilità della fotocamera in determinate condizioni quando si passa da uno zoom all’altro (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold).

in determinate condizioni quando si passa da uno zoom all’altro (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold). Corretto il problema relativo agli artefatti dell’alone nero che apparivano in determinate condizioni nel mirino durante la transizione dalla modalità foto a quella video con zoom 1x ( Pixel 8 Pro , Pixel 8 ).

dell’alone nero che apparivano in determinate condizioni nel mirino durante la transizione dalla modalità foto a quella video con zoom 1x ( , ). Risolto un problema per cui gli utenti non erano in grado di riesporre l’immagine dopo aver toccato un punto qualsiasi del mirino (Pixel 8 Pro, Pixel 8).

Per Pixel Watch

L’ora corrente viene riprodotta in modo tattile quando l’utente esegue un gesto sul quadrante.

quando l’utente esegue un gesto sul quadrante. L’esperienza nella schermata delle impostazioni di luminosità automatica è stata migliorata per consentire all’utente di percepire facilmente la differenza quando si cambiano i livelli.

L’aggiornamento è in corso di distribuzione per tutti i dispositivi Pixel compatibili con Android 14 installato. Per verificare manualmente la presenza dell’aggiornamento, è possibile accedere al menu Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Aggiornamento di sistema. Pixel Watch riceve l’aggiornamento alla versione TWD9.240405.001. La distribuzione delle patch proseguirà nel corso della settimana in modalità OTA.

Oltre alle correzioni e ai miglioramenti sopra elencati, l’aggiornamento di aprile include anche diverse ottimizzazioni e miglioramenti generali. Google consiglia di installare l’aggiornamento il prima possibile per migliorare la sicurezza e le prestazioni del dispositivo.

Conclusioni

L’aggiornamento di aprile per Pixel e Pixel Watch è un importante rilascio che include diverse correzioni di bug, miglioramenti alle prestazioni e nuove funzionalità. Google consiglia di installare l’aggiornamento il prima possibile per migliorare la sicurezza e l’esperienza utente del dispositivo.

