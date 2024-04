Star Wars: Knights of the Old Republic, lo sviluppo del remake continua

Il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic è ancora in sviluppo, Saber Interactive rassicura i fan dell’IP multimiliardaria

Di tutti i remake attualmente in sviluppo, quello di Star Wars: Knights of the Old Republic è forse il responsabile della maggiore preoccupazione dei fan. I dubbi sulla gestazione, partita nel 2021, sono nati giusto qualche mese dopo l’annuncio con il coinvolgimento di Saber Interactive. Sono seguiti mesi e mesi di continuo silenzio radio da tutte le parti coinvolte, generando un chiacchiericcio intorno al titolo che lo ha visto cancellato o semplicemente posticipato a seconda di chi veniva interpellato. Lo scorso novembre il gioco ha fatto nuovamente parlare di sé, ma al di là della presunta continua lavorazione al restauro la separazione di Saber da Embracer Group due settimane fa (l’indipendenza è costata al team di sviluppo 247 milioni di dollari) e alla conferma di un “titolo tripla A basato su una licenza di rilievo” non si sapeva altro. Fino ad oggi.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake is one of gaming’s most elusive projects. But we finally have a real, concrete update on what’s going on. Saber Interactive is still working on it, and according to the CEO, it’s “alive and well.” https://t.co/ZUWe0xbDpQ pic.twitter.com/eLVAULxGGD — IGN (@IGN) April 3, 2024

“Vivo e vegeto”, lo sviluppo del remake di Star Wars: Knights of the Old Republic prosegue a pieno regime

Ora abbiamo la conferma da Matthew Karch di Saber Interactive alla stampa di settore straniera che il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, pur senza fornire dati concreti sul suo sviluppo, è “vivo e vegeto”. Saber promette di voler ancora mirare ad “eccedere le aspettative dei consumatori.” Resta poi da vedere quanto ci vorrà prima di rivedere il gioco in pubblico, vista la poca trasparenza sul dietro le quinte del titolo. Il mese scorso, però, prima del divorzio (il primo) Embracer Group ha dichiarato che ci sarebbe ancora voluto “diverso tempo” prima del day one. In seguito alla divisione, Saber ha confermato anche la gestazione di Warhammer 40.000: Space Marine 2, Jurassic Park: Survival e John Carpenter’s Toxic Commando. Aspettiamo di avere ulteriori novità in merito.

