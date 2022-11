OPPO Reno 9 Series: caratteristiche tecniche e prezzi

OPPO presenta ufficialmente la serie OPPO Reno 9 in Cina, composta da 3 modelli, Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+. Scopriamoli insieme Nonostante la precedente famiglia sia stata lanciata soltanto pochi mesi fa, OPPO propone ora sul mercato la nuova serie di smartphone OPPO Reno 9. Quest’ultima composta dai classici 3 modelli: base, Pro e Pro Plus i quali si differenziano principalmente per fotocamere, batteria e memorie.

Tuttavia non finisce qui, poiché OPPO è intervenuta anche sui processori, montando uno Snapdragon 778G sul modello base, un Mediatek Dimensity 8100-Max sul modello Pro e uno Snapdragon 8+ Gen 1 sul modello Pro Plus, andando così a sfiorare la fascia top. Infine, come da tradizione OPPO, particolare attenzione è stata posta al design, coniugando sapientemente eleganza e praticità.

OPPO Reno 9: scheda tecnica

Display: 6,7″ FHD+ OLED 120Hz, 240Hz touch sampling rate, 2160Hz ultra-high frequency PWM dimming, 950 nits max

6,7″ FHD+ OLED 120Hz, 240Hz touch sampling rate, 2160Hz ultra-high frequency PWM dimming, 950 nits max SoC: Octa Core Snapdragon 778G 6nm

Octa Core Snapdragon 778G 6nm GPU : Adreno 642L

: Adreno 642L RAM: 8/12GB LPDDR4x

8/12GB LPDDR4x ROM: 256 GB UFS2.2

256 GB UFS2.2 Fotocamere posteriori : 64 megapixel, f/1.7, LED flash 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel con autofocus, f/2.4

: 32 megapixel con autofocus, f/2.4 Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida a 67W SuperVOOC

4.500mAh con ricarica rapida a 67W SuperVOOC Altro : 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

: 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC Dimensioni: 162,3 × 74,2 × 7,19mm – 174g

162,3 × 74,2 × 7,19mm – 174g Sistema operativo: ColorOS 13 basata su Android 13

OPPO Reno 9 Pro: scheda tecnica

Display: 6,7″ FHD+ OLED 120Hz, 240Hz touch sampling rate, 2160Hz ultra-high frequency PWM dimming, 950 nits max

6,7″ FHD+ OLED 120Hz, 240Hz touch sampling rate, 2160Hz ultra-high frequency PWM dimming, 950 nits max SoC: MediaTek Dimensity 8100-Max 5nm

MediaTek Dimensity 8100-Max 5nm GPU : Mali-G610 MC6

: Mali-G610 MC6 RAM: 16GB LPDDR5

16GB LPDDR5 ROM: 256/512GB UFS 3.1

256/512GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori : 50 megapixel, f/1.8, LED flash 8 megapixel, f/2.2, MariSilicon X NPU

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel con autofocus, f/2.4

: 32 megapixel con autofocus, f/2.4 Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida a 67W SuperVOOC

4.500mAh con ricarica rapida a 67W SuperVOOC Altro : 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

: 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC Dimensioni: 162,3 × 74,2 × 7,19mm – 174g

162,3 × 74,2 × 7,19mm – 174g Sistema operativo: ColorOS 13 basata su Android 13

OPPO Reno 9 Pro+: scheda tecnica

Display: 6,7″ FHD+ OLED 120Hz, 240Hz touch sampling rate, 2160Hz ultra-high frequency PWM dimming, 950 nits max

6,7″ FHD+ OLED 120Hz, 240Hz touch sampling rate, 2160Hz ultra-high frequency PWM dimming, 950 nits max SoC: Octa Core Snapdragon 8 Gen 1+ 4nm

Octa Core Snapdragon 8 Gen 1+ 4nm GPU : Adreno 730

: Adreno 730 RAM: 16GB LPDDR5 RAM

16GB LPDDR5 RAM ROM: 256/512GB UFS 3.1

256/512GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori : 50 megapixel, 1/1.56″ Sony IMX890, f/1.8, OIS, LED flash 8 megapixel 4cm macro, f/2.2 2 megapixel f/2.4, MariSilicon X NPU

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel RGBW con autofocus

: 32 megapixel RGBW con autofocus Batteria: 4.700mAh con ricarica rapida a 80W SuperVOOC

4.700mAh con ricarica rapida a 80W SuperVOOC Altro : 5G, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

: 5G, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC Dimensioni: 161,5 × 73,6 × 7,99mm – 192g

161,5 × 73,6 × 7,99mm – 192g Sistema operativo: ColorOS 13 basata su Android 13

Disponibilità e prezzo

La famiglia OPPO Reno 9 sarà disponibile a partire dai primi di dicembre per il mercato cinese nelle seguenti colorazioni: Black, Gold e Gradient. I prezzi di vendita partiranno da circa 350 euro per la variante base, circa 500 euro per la variante Pro e circa 560 euro per la variante Pro Plus. Che ne pensate di questa nuova serie Reno proposta da OPPO? Vorreste vederla nel nostro mercato?

