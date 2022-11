Intel: Barbara G. Novick è la nuova figura del Board of Directors

Nuovo compito per Barbara G. Novick, che Intel nomina Board of Directors, ovvero presidente del consiglio di amministrazione Interno

Intel ha annunciato oggi che Barbara G. Novick, cofondatrice e consulente senior di BlackRock Inc. è stata eletta direttrice del consiglio di amministrazione, a partire dal 1° dicembre 2022. Novick sarà un direttore indipendente e farà parte dei comitati Audit & Finance e Compensation del consiglio di amministrazione.

Una scelta ragionata e strategica quella di Intel, che con Novick ha sicuramento fatto colpo. Barbara conosce bene il tessuto economico globale, e per quanto riguarda l’economia siamo difronte ad una delle massime esperte nel settore. Novick, 62 anni, ha co-fondato BlackRock nel 1988 e ha continuato a ricoprire il ruolo di vicepresidente fino al febbraio 2021, quando è passata a quello di consulente senior. Nel 2009 ha fondato il Global Government Relations and Public Policy Group di BlackRock per dare voce agli investitori, di cui è stata a capo fino al 2021; dal 2018 al 2020 ha inoltre supervisionato il team Global Investment Stewardship di BlackRock.

Queste sono state le parole di Omar Ishrak, presidente del consiglio di amministrazione di Intel;

In qualità di cofondatrice e leader di una delle società di investimento di maggior successo al mondo, Barbara apporta una prospettiva unica al consiglio di amministrazione di Intel. Grazie alla sua profonda esperienza nel campo degli investimenti e della finanza e all’ampio acume commerciale, Barbara sarà una forte sostenitrice degli interessi dei nostri azionisti mentre Intel continua la sua trasformazione

Intel: Barbara G. Novick è la nuova figura Board of Directors

Per ripercorrere la sua carriera, dal 2021 Novick fa parte del consiglio di amministrazione di New York Life Insurance Co. Fa inoltre parte dei consigli di amministrazione del Peterson Institute for International Economics, del 100 Women in Finance, del Committee on Capital Markets Regulation e del Millstein Center for Global Markets and Corporate Ownership, nonché dei consigli consultivi del Growth Curve Capital e del Center for Financial Stability. In precedenza ha fatto parte dei consigli della Cornell University dal 2012 al 2020 e dell’Investment Company Institute dal 2015 al 2021.

Novick si è laureata con lode in economia alla Cornell University. È autrice di numerosi articoli su questioni di gestione patrimoniale e di politica pubblica e nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui quello di: “Barron’s 100 Most Influential Women in U.S. Finance in 2020.”

Con la sua strategia IDM 2.0, la sua visione e il suo impulso, Intel è in grado di capitalizzare un’opportunità straordinaria mentre il mondo diventa sempre più digitale. Sono entusiasta di entrare a far parte del consiglio di amministrazione e di fare la mia parte per aiutare l’azienda a trasformarsi per un successo a lungo termine e a sbloccare il valore per tutti i suoi azionisti.

Ha dichiarato Novick. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.