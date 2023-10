Scopriamo le prime foto della terza ed ultima stagione di Vikings: Valhalla. La serie Netflix infatti non verrà riconfermata

L’annuncio è arrivato tramite una dichiarazione ufficiale dallo stesso Jeb Stuart, co-creatore e scrittore di Vikings: Valhalla. Quest’ultima si concluderà con una terza stagione. La serie, spin-off di Vikings ed ambientato oltre un secolo dopo la serie originale, seguiva le vicende dell’esploratore Leif Eriksson, di sua sorella Freydis Eriksdotter e del principe nordico Harald Sigurdsson. Ora l’avventura dei tre sembra giunta all’epilogo. In attesa di vedere le nuovissime puntate, Netflix ha pubblicato le prime immagini. Diamo un’occhiata.

La nuova stagione | Vikings: Valhalla, la serie si concluderà con la terza stagione

Sappiamo che le nuove puntate saranno ambientate sette anni dopo la conclusione delle vicende della seconda stagione. Ritroveremo Freydis, al comando della città di Jomsborg, mentre Leif e Harald si ritrovano a Costantinopoli. Il nuovo capitolo si arricchirà della presenza di Goran Visnjic, nuovo membro del cast, che possiamo già notare nelle prime foto diffuse al pubblico. L’attore interpreterà Erik il Rosso, il padre di Leif Eriksson e Freydis, esiliato in Groenlandia per i crimini commessi in Islanda e Norvegia.

Le dichiarazioni di Jeb Stuart

Jeb Stuart si è soffermato a ricordare quanto fosse importante per lui raccontare ed approfondire al meglio questi tre personaggi:

Sono grato di aver avuto tre stagioni a disposizione per raccontare le storie di Leif, Harald e Freydis. Sapevo fin dall’inizio di voler mostrare l’evoluzione di tre dei più famosi vichinghi, che sono diventati le icone che conosciamo oggi. E abbiamo fatto proprio questo.

SI è poi soffermato sulla nuova stagione in arrivo, anticipando, senza però rivelare alcun dettaglio, alcune novità. Chiaramente non poteva poi esimersi dal parlare del fatto che gli ultimi episodi in arrivo saranno gli ultimi:

Spero che quando il pubblico vedrà la nuova stagione, sarà entusiasta di tutte le novità che abbiamo portato a questi eroi. Quando abbiamo iniziato questo progetto 5 anni fa, ho lavorato duramente con questo incredibile cast e troupe per creare un viaggio che tutti speravamo fosse soddisfacente. Naturalmente avendo a che fare con personaggi storici reali la storia della serie sarebbe potuta andare avanti con nuovi episodi per raccontare nuovi fatti delle loro vite, ma dal punto di vista della nostra storia ha senso fermarsi qui per i nostri Leif, Freydis e Harald. Non vediamo davvero l’ora che i fan possano vedere la conclusione di questo capitolo

Ricordiamo che la nuova stagione di Vikings: Valhalla uscirà nel 2024, aspettiamo però di scoprire maggiori dettagli relativi alla data d’uscita e scoprire così quando dovremo dire addio a questa serie Netflix, giunta ormai al termine e come le vicende di tutti i suoi personaggi saranno completate.

