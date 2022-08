OPPO: svela come rendere il segnale 5G più veloce e potente

OPPO, ci svela come ha progettato la soluzione perfetta per rendere il segnale 5G di Find X5 Pro più veloce e più potente, scopriamolo insieme in questo articolo

Ad oggi già milioni di persone godono dei vantaggi offerti dalla velocità del 5G ed entro il 2025 aumenteranno ad un terzo della popolazione mondiale. Nella sua costante ottimizzazione e ricerca della perfezione, OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha impiegato i suoi ingegneri nello sviluppo di soluzioni 5G per i suoi smartphone, in grado non solo di supportare la connessione, ma di elevarne il potenziale, fornendo un’esperienza d’uso senza precedenti.

Con Find X5 Pro, offre agli utenti una connessione 5G stabile e senza rallentamenti, per potersi godere film e videochiamate in streaming e per poter giocare online in totale tranquillità.

Un componente chiamato Power Amplifier

La qualità del segnale di uno smartphone è determinata dalla posizione della sua antenna all’interno del device e spesso varia in base alla tenuta, poiché l’antenna può essere coperta dalle mani. Inoltre, gli utenti si trovano spesso ad utilizzare i loro smartphone in ambienti come i parcheggi o i treni, in cui si verificano cadute di connessione e rallentamenti.

In queste situazioni, un componente chiamato Power Amplifier (PA) svolge un ruolo fondamentale aumentando il segnale dello smartphone e fornendo agli utenti una connessione più forte e duratura. Tuttavia, la maggior parte degli smartphone è dotata di un solo PA per una banda di frequenza corrispondente e spetta al singolo amplificatore di potenza scegliere la più adatta tra le quattro antenne del device a ricevere il segnale.

Per contrastare questo ostacolo, dopo un anno di progettazione, gli ingegneri di OPPO hanno elaborato una soluzione che combina sapientemente software e hardware migliorando la disposizione delle antenne e includendo due componenti PA invece che uno: il sistema Dual PA Four-way Connection System, lanciato con Find X5 Pro.

La componente cruciale di questo innovativo sistema è il Fast Matching Algorithm, che consente al dispositivo di selezionare automaticamente il PA più adatto per l’invio e la ricezione dei segnali in qualsiasi momento, aumentando l’efficienza del sistema e migliorando sia la qualità del segnale che il consumo energetico.

Dual PA Four-way Connection Syste

Il Dual PA Four-way Connection System applicato sulle bande 4G garantisce un segnale veloce e potente, che genera una notevole fluidità durante la fruizione di video streaming e durante i giochi. Secondo i dati di laboratorio, OPPO Find X5 Pro assicura il 30% in meno di latenza e il 50% in meno di blocchi rispetto alla generazione precedente.

Inoltre, per quelle inevitabili situazioni in cui gli utenti escono da zone a segnale zero, l’innovativo sistema Dual PA Four-way Connection System di Find X5 Pro garantisce una ripresa del segnale molto più rapida, che elimina le lunghe e frustranti attese.

OPPO ha trascorso gli ultimi anni a promuovere attivamente lo sviluppo e l’adozione del 5G in tutto il mondo, oltre a presentare brevetti di standard di comunicazione 5G in più di 30 Paesi del mondo.

Nel 2021 OPPO è diventata una delle prime dieci aziende al mondo per il maggior numero di brevetti specifici per il 5G e, con Find X5 Pro e tutti i suoi devices, continuando ad impegnarsi in ulteriori ricerche e innovazioni per spingere i confini del settore e fornire la migliore esperienza possibile ai propri utenti.

Cosa ne pensate di questa soluzione perfetta per rendere il segnale 5G di Find X5 Pro più veloce e più potente? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.