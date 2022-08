LG presenta i nuovi auricolari TONE Free

I nuovi auricolari TONE Free di LG offrono una qualità audio migliorata, una durata della batteria fino a 10 ore e ANC

La gamma 2022 di LG Electronics (o semplicemente LG, clicca qui per ulteriori dettagli sull’azienda) di auricolari true wireless TONE Free offre la migliore esperienza audio possibile. Non possiedono soltanto le migliori tecnologie audio avanzate, ma presentano un design più aderente e una serie di utili nuove funzionalità. Dimostrando il continuo impegno di LG per l’innovazione incentrata sull’utente, i nuovi auricolari TONE Free sono i compagni perfetti di tutti i giorni per lo stile di vita in movimento di oggi.

Dettagli sui nuovi auricolari TONE Free di LG

Gli auricolari TONE Free del modello di punta di quest’anno (T90) offrono un suono impressionante grazie a numerosi aggiornamenti. Tra questi abbiamo una nuova struttura interna con driver più grandi che aiuta a generare bassi più profondi e soddisfacenti. L’uso del grafene, un materiale di prima qualità che riduce le vibrazioni mentre migliora la qualità audio, consente ai T90 di produrre un suono incredibilmente dinamico, ma equilibrato e nitido. Gli auricolari T90 di LG integrano le capacità di miglioramento delle prestazioni di Meridian Headphone Spatial Processing (HSP). Questa è una tecnologia specializzata del partner di lunga data di LG nella fornitura di un suono superiore, Meridian Audio. Con l’HSP all’interno, gli auricolari presentano un palcoscenico sonoro pieno e più naturale con un’immagine centrale chiara. Facendoti sentire come se stessero ascoltando la musica riprodotta attraverso un vero sistema audio stereo. Inoltre, la tecnologia Perfect Balance di Meridian consente agli auricolari T90 di ottenere un bilanciamento tonale uniforme a qualsiasi volume.

Dolby Head Tracking supportato

Inoltre, gli auricolari Dolby Atmos T90 TONE Free di LG sono i primi auricolari wireless al mondo a supportare Dolby Head Tracking su tutti i contenuti e dispositivi. Dolby Head Tracking ricalibra il suono mentre gli utenti muovono la testa per un’esperienza sonora più naturale. Così gli utenti si sentiranno al centro della scena e sperimenteranno un livello completamente nuovo di immersione audio. Sia che stiano ascoltando musica, guardando film, godersi le serie di streaming preferite o giocare ai videogiochi. Il Dolby Head Tracking insieme ai contenuti Dolby Atmos migliora ulteriormente l’esperienza di ascolto, fornendo dettagli, profondità e chiarezza incredibili. I T90 sono i primi auricolari wireless dotati di un virtualizzatore audio progettato da Dolby. Creato specificamente per gli auricolari, una soluzione avanzata che espande la dimensionalità spaziale per l’intrattenimento stereo.

Snapdragon Sound Technology Suite

Inoltre, i T90 sono dotati di Snapdragon Sound Technology Suite, il che significa che gli utenti possono sperimentare un livello di qualità del suono precedentemente disponibile solo con le cuffie cablate. Insieme all’audio ad alta risoluzione a 24 bit/96 kHz, gli auricolari Snapdragon Sound di LG offrono connettività robusta, qualità della voce cristallina e bassa latenza, rendendoli perfetti non solo per ascoltare l’audio, ma anche per effettuare chiamate vocali e giocare.

Ottima cancellazione attiva del rumore

Inoltre, gli auricolari wireless premium dell’azienda offrono una migliore cancellazione attiva del rumore (ANC) con l’algoritmo Double Step ANC e l’ottimizzatore ANC in tempo reale. L’algoritmo Double Step ANC sfrutta un nuovo filtro con una frequenza di campionamento più elevata per eliminare i rumori esterni in modo più efficace. Ed un algoritmo avanzato di rilevamento dell’ululato per eliminare feedback spiacevoli e fastidiosi. Nel frattempo, l’ottimizzatore ANC in tempo reale regola automaticamente le prestazioni ANC. Tutto ciò analizzando la posizione effettiva delle gemme all’interno dell’orecchio dell’utente tramite i microfoni interni.

Design e comfort

L’ultima creazione di LG TONE Free offre comfort mentre migliora le prestazioni per un suono migliore e una cancellazione del rumore ottimizzata. Creati in collaborazione con il POSTECH Ergonomic Design Technology Lab della Corea del Sud. Il design comfort fit degli auricolari vanta una precisione ergonomica e una forma ottimizzata che si sente meglio nell’orecchio. Inoltre, i nuovi modelli sono sia più piccoli che più leggeri rispetto ai loro predecessori. Il che significa che gli utenti possono indossare TONE Free per lunghi periodi con meno distrazioni. Il Performance Fit di TONE Free assicura il giusto posizionamento nelle orecchie offrendo un’esperienza sonora più avanzata.

Componenti aggiuntive

I nuovi modelli TONE Free di LG vengono forniti anche con la custodia di ricarica UVnano, che utilizza la luce ultravioletta per mantenere gli auricolari igienicamente puliti. Novità per il 2022, la tecnologia UVnano di LG offre una copertura più ampia, sterilizzando tutte le parti dei gel auricolari. Inoltre, i T90 adottano gel auricolari ipoallergenici di livello medico per ridurre il rischio di irritazione della pelle nel condotto uditivo. L’eccezionale praticità per l’utente è un altro vantaggio chiave degli auricolari LG TONE Free, che ora vantano una connettività migliorata e una compatibilità più ampia. Plug & Wireless, una funzione che consente alla custodia di ricarica di fungere anche da trasmettitore Bluetooth. Potenziata con un’utile e nuova funzione di chat vocale, ideale per le chiamate in conferenza e per chattare con gli amici durante il gioco. Con il cavo da USB-C a AUX incluso, gli utenti possono collegare la custodia a una radio, un tapis roulant, un sistema di intrattenimento in volo e un’ampia gamma di altri prodotti. Per godersi così la libertà wireless e una qualità del suono di prima classe.

Funzionalità migliorate

Per gentile concessione dell’unità Voice Pickup, i T90 premium offrono anche un’esperienza di chiamata vocale migliorata. L’unità Voice Pickup rileva e riduce al minimo i rumori ambientali quando l’utente sta parlando, rendendo più facile per chi si trova dall’altra parte di sentire quello che sta dicendo. I nuovi modelli TONE Free offrono fino a 9 ore di utilizzo con una singola carica, mentre la custodia stessa può fornirne altre 20. Per un massimo di ben 29 ore di ascolto. E, con una nuova funzione di ricarica rapida, gli auricolari possono essere completamente caricati dopo circa 1 ora nella custodia di ricarica UVnano.

Nuova linea TONE Free fit di LG

Infine, il 2022 vede l’introduzione della nuova linea TONE Free fit di LG (modelli TF7 e TF8) progettata per uno stile di vita attivo. Questa nuova linea offre una vestibilità sicura e confortevole per i momenti attivi dalla corsa e dalla mountain bike, alle sessioni di allenamento vigorose in palestra. Entrambi i modelli incorporano la tecnologia SwivelGrip, che aiuta a mantenere gli auricolari saldamente e comodamente in posizione, anche durante gli allenamenti più intensi. Inoltre, offrono un design leggero che favorisce una migliore circolazione dell’aria. Infine, i modelli TONE Free fit offrono solide prestazioni ANC, suono spaziale nitido con la tecnologia Meridian HSP e i vantaggi igienici dei gel auricolari ipoallergenici di grado medico e della custodia di ricarica UVnano di LG.

Super resistenza ed ultra durata

Classificati IP67, TF7 e TF8 sono resistenti alla pioggia, agli schizzi, al sudore e alla polvere per facilitare la corsa o l’allenamento senza preoccupazioni. I modelli TONE Free fit hanno una durata della batteria di 10 ore (fino a un totale di 30 ore con la custodia di ricarica). Per allenamenti più piacevoli in palestra, gli auricolari TF8 possono connettersi a display tapis roulant meno recenti e privi di Bluetooth utilizzando l’innovativa soluzione Plug & Wireless di LG.

Disponibilità

Gli auricolari true wireless TONE Free 2022 di LG saranno lanciati nei principali mercati mondiali a partire dalla fine di Agosto.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi auricolari TONE Free di LG ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).